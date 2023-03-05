《Island》元情和美瑚只能留一個？ 約翰破天荒與般合作，終於醒悟敵人另有人在！（EP.9 - 10）

《Island》改編自人氣網漫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與試圖毀滅世界的邪惡力量作戰的人們的旅程。 週五公開的第9和10集裡，元情的記憶逐漸恢復，這也意味元美瑚即將逐漸消失......

*以下內容包含《Island》第9-10集關鍵內容！



元情記憶覺醒

元美瑚雖仍未找到設立結界的方法，但被弓歎偷襲時兩度爆發力量，也恢復越來越多元情的記憶。 金白主勸般不要對元美瑚動情，因為一旦元情復甦，元美瑚就只剩一個空殼子。



蓑衣鬼作惡

弓歎發現仍然恐懼元美瑚的力量，於是轉而復活簑衣鬼替他殺人。 簑衣鬼可以勾起人心中責怪和毀滅自己的慾望，弓歎通過它操縱學生們和元美瑚的靈魂、離間元美瑚和張管家，打算讓元美瑚在精神痛苦中自行了斷。



約翰努力救學生但人數太多無法兼顧，般設下結界與他合作，終於讓全部學生安然無恙。 約翰對般逐漸改觀，最重要的是醒悟到害死元情的黑衣男子，其實是另一個人！





炎芝的枷鎖

弓歎為了擊垮元美瑚而讓簑衣鬼害死繡蓮，炎芝眼睜看著睜朋友離去，敢怒不敢言。 原來炎芝也是被弓歎威脅：命令炎芝從金白主那裡探聽封印石爺的位置，否則就殺掉收留照顧她的金白主。

弓歎又一次獵殺元美瑚失敗，惱羞成怒居然對擁護者們大開殺戒。 炎芝在混亂中抱起失去母親的嬰兒，倉皇而逃。



▽神父和情炎鬼獵人的合作真的太帥！



▽約翰終於不再跟般作對，趕快合作戰鬥吧！



▽緩解一下緊張氣氛，片場大家都超可愛的：



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