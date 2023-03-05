IZ*ONE隊長權恩妃首次港澳個人騷3/6星期一開售！必搶近距離擊掌福利

香港、澳門的「RUBI」你們準備好了嗎？

韓國歌手權恩妃EunBi將於2023年4月8日星期六晚上7時，在「澳門百老匯」- 百老匯舞台舉行她在港澳地區的第一次個人演出【權恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳門站】，屆時她將和歌迷們一起共度一個難忘的時刻。





權恩妃自2018年於韓國選秀節目《PRODUCE 48》中勝出，並擔任限定期間團體IZ*ONE的隊長後，便成為韓流界人氣偶像，一舉一動均受Kpop迷關注。在2021年以個人身份出道後，權恩妃繼續活躍於影視、音樂等不同界別，除了擔任《尊重生活》、《Follow Me》等節目主持，又肩負《Why not crew?》的固定班底，絕對是多才多藝。而在音樂方面，她推出的個人專輯《OPEN》、《Colour》、《Lethality》均取得優異成績。

EunBi的音樂作品充滿了活力和青春氣息，深受年輕人喜愛。此次見面會將是她跟香港和澳門等地區RUBI（權恩妃粉絲稱號）近距離互動的難得機會。主辦單位萬星國際娛樂文化更透露在這次見面會上，權恩妃除了演唱她最新的歌曲，還會和觀眾們進行互動，分享她的生活和經歷，讓大家更了解她。

另一方面，權恩妃為了答謝歌迷們的支持，更送上滿滿的粉絲福利，希望大家滿載而歸。當中包括GROUP PHOTOS團體合照福利，可以跟權恩妃一起合照，為她的第一次港澳地區個人演出留下美好回憶。此外，觀眾又有機會獲得一對一擊掌的特別福利，讓你跟EunBi近距離接觸！還有澳門場限定的簽名海報。各種票價能夠獲得福利的名額也有不同，而$1,680 (VIP)門票可以抽中的福利也自然較多。最驚喜是權恩妃為照顧每位支持她的觀眾，還準備了多款自拍小咭送給大家，保證每一位觀眾也是幸運兒。

【權恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳門站】的門票，即將在3月6日星期一中午12時於[澳門百老匯] 網站公開發售。票價分為：$1,680 (VIP)、$1,080、$580，相關福利和名額可參考附圖。想把握這個難得的機會，近距離感受EunBi的音樂和個人魅力，就不要錯過公開售票的購票機會。如希望知道更多【權恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳門站】的相關資訊，請繼續留意主辦及協辦單位的微博、FB和IG更新，以及新聞公佈。



【權恩妃《MILLION STARS FAN MEETING》澳門站】

日期：2023年4月8日（星期六）

時間：晚上7時正

地點：「澳門百老匯」- 百老匯舞台

門票：港幣HKD/澳門幣MOP $1,680 (VIP) / $1,080 / $580

售票時間：2023年3月6日（星期一）中午12時起

售票平台：https://www.broadwaymacau.com.mo/

主辦單位：萬星國際娛樂文化

粉絲福利：

- 購買價值VIP HKD/MOP $1,680門票者：一對一擊掌、自拍小卡3張（澳門限定）、團體合照（每組20人）*共80名額、簽名海報*共80名額

- 購買價值HKD/MOP $1,080門票者：自拍小卡2張（澳門限定）、一對一擊掌 *共150名額、團體合照（每組20人）*共20名額、簽名海報*共20名額

- 購買價值HKD/MOP $580門票者：自拍小卡1張（澳門限定）、澳門限定海報

*有限額之福利項目只能獲取其中之一。

*以上有名額限制的粉絲福利會以線上抽籤方式進行，結果將於演出前一天於主辦方渠道公佈，請各位粉絲注意官方消息。

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