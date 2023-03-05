李棟旭、柳惠英有望合作《善良的男子漢》並飾演「兄妹」！兩人同公司，曾一起出演《出差十五夜》

《出差十五夜》曾幫「演員部」創作一部刑警劇，如果真的拍出來應該也很不錯！

李棟旭可謂戲約不斷，在拍攝《九尾狐傳1938》時，陸續接到電視劇《善良的男子漢》、《殺人者的購物中心》，及電影《哈爾濱》的出演提案，可謂行程滿檔。

《善良的男子漢》描述爺爺是流氓、父親是流氓、兒子是流氓的「三代流氓」，長孫「石哲」為了守護家庭、工作和愛情而展開的波瀾壯闊的故事，預計今年開機。而與李棟旭同為King Kong by STARSHIP娛樂旗下演員的柳惠英，有望在劇中飾演妹妹「石熙」，她正直、幹練又伶俐，是母親唯一可以依靠的女兒。





李棟旭與柳惠英曾於去年一起出演網路綜藝《出差十五夜》，兩人同屬STARSHIP娛樂「演員部」的King Kong by STARSHIP娛樂。當時節目組就「腦補」一齣刑警劇，小編倒是蠻期待可以拍出來的！

▲李光洙飾演「李代理」，苞娜飾演「金社員」，孫宇賢飾演「孫實習」

▲李棟旭飾演苦惱中的「李課長」

▲宋承憲飾演追蹤李課長的「宋警官」

▲申承浩飾演報告情況的「申警官」

▲金汎飾演新上任的「金警官」

▲柳惠英飾演擅長共感的「柳警官」

▲柳演錫飾演《機智醫生生活》的「安政源」（莫名好笑XD）

▲蔡秀彬飾演結束外勤來到飯館的「蔡警官」

▲千英敏飾演KAIST首席畢業的CSI「千警官」

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞