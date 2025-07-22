金南佶、金英光Netflix新劇《槍口彼端》緊急取消直播活動，仁川60多歲老父親槍擊事件令人震驚！

Netflix 原創影集《槍口彼端》（Trigger）方面取消了原訂今日舉行的粉絲活動線上直播。由於該劇以非法槍枝為題材，考量到現實的國民情緒後才作出了這個決定。

官方在昨天傍晚向D社透露：「原定於22日舉行的《槍口彼端》Talk 直播活動已決定取消，不過，已報名的粉絲參與的實體活動仍將照常舉行。」



《槍口彼端》是一部槍枝災難動作驚悚劇，劇情講述在槍枝管制嚴格的韓國，突然出現來路不明的非法槍械。金南佶飾演的「李道」與金英光飾演的「文白」各自懷著不同目的持槍行動。



巧合的是，就在7月20日，韓國發生了一起真實的自製槍械事件。一名60多歲的男子A某在仁川松島一處公寓內，使用非法槍枝射殺了自己的兒子B某（30多歲）。犯案後他立即逃逸，但約3小時後即遭警方逮捕。

▼槍擊事件的相關報導，目前引發相當大的關注：



根據警方說法，A某的住處中發現了15枚爆裂物，其車輛內也查獲了11把自製槍械與86發霰彈。警方表示：「A某供稱是購買管材等材料後自行製作了槍械。」其中，「管材」指的是用來製作槍枝的金屬管狀材料。



另一方面，《槍口彼端》將於22日照常舉行實體活動，金南佶與金英光都將親自出席。該劇預計於7月25日在 Netflix 上線。

▼《槍口彼端》正式預告 | 非法槍械大量流入禁槍的南韓，意志堅定的警察和狡猾的軍火商針鋒相對，展開劍拔弩張的對決。



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