[有雷]奇幻禁忌韓劇《S LINE》本週送上結局！紅線誘發了人們心中最深的嫉妒與憤怒！（EP.1－4）

[有雷]結合了奇幻與追兇題材，每一集劇情引人入勝的短篇6集電視劇《S LINE》，獲選爲第8屆坎城國際劇集展競賽單元。現已播出4集，所謂的《S LINE》意指Sex Line，也就是每個人頭上的紅線數量代表著與他人發生性關係的次數。當你能夠看見這實際上並不存在的紅線時，對於他人的觀感也將因此改變，進而引發內心的嫉妒、慾望以及憤怒等情緒，更種下殺機。

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劇情一開始就有位足不出戶的怪異宅女現翖（Arin飾），她隨時帶著墨鏡遮住眼睛，因為她能夠看見每個人頭上摸不到的紅線S Line，自小父母情感生變而家庭破碎，她也曾想過結束生命但總是失敗，於是決定封閉自我。直到她與對面新搬來的女鄰居開始有所接觸，目睹有男性闖入對面，現翖也衝往現場救人。該男子被捕前還說著「線…正在消失」，讓她發現有人和她一樣看得見S Line。同時她也收到不明簡訊，表示有人和自己一樣看得到那些線，要她到方舟高中，於是現翖又重拾書本復學。



該區域的刑警韓志昱（李洙赫飾）與姪女善娥（李恩泉飾）同住，不過他卻不知道姪女在校被霸凌，某天她在置物櫃中發現了一副眼鏡，戴上之後可以看見每個人頭頂的紅線！她看見總是霸凌自己的女同學竟與校園內男老師有染，於是這變成了她身分反轉的關鍵，從受害者變為加害者，但善娥卻在不久後從校園頂樓墜落，重傷昏迷住院，舅舅也開始入校調查。



這副眼鏡又出現在另一位英文老師的桌上，他婚前因得知女友劈腿而解除婚約，並打算前往海外。在離職的短時間內居住在姐姐家中，當他戴上了眼鏡，發現姊夫頭上的紅線竟然連接到同一棟大樓另一戶中的女子，於是開始跟蹤姊夫想揭發這個外遇真相，姊姊在某天也突然爆發，開車衝撞該女子座車……姊姊終於坦承，其實自己才是破壞別人家庭的第三者。



學校內的約聘員工美星，對校內的音樂老師有好感，時常幻想能夠有更進一步的關係。美星有著成為演員的夢想，為了練習自己的演技，她總在一家小旅館中租下自己熟悉的206號房間，反覆練習著台詞。直到有天，她從偷窺隔壁房間的小孔發現音樂老師竟約女友在此約會，看著兩人的歡愉也讓美星心生嫉妒。於是她聽見了兩人下一次相約的日子，埋伏好等待對兩人下手……最後美星沒能成功吸引音樂老師的注意，甚至賠上了自己的性命。



不斷追查著所有兇殺案的員警韓志昱，從姪女遇害開始就思考著每個案件的關聯性，而現翖也以目擊者的身分開始從旁協助，並且告訴韓志昱自己能夠看到紅線的事實。韓志昱雖然半信半疑，但卻在最後的飯店情殺案中發現了浴缸中的眼鏡，當他戴上眼鏡，看見自己頭上有上百條S LINE！他開始相信了這紅線所代表的意義，最終兩集是否能揭開幕後黑手？校園中看來天真又清純的女老師李多熙，是否也是能夠看見紅線的人？



人與人的親密關係實在不足為外人道，當這樣的連結性赤裸裸呈現在他人眼前，也引發觀感出現改變，或是一些沒有必要的想像與嫉妒心，每個人還是應該擁有自己的秘密，也尊重他人的秘密，有時候知道得太多，反而造成額外的困擾或是一種反噬。如同片頭所說的，Social（社交）、Sex（性）與Secret（秘密）造成了人與人之間的猜忌與懷疑，是劇中希望能傳達的訊息。

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