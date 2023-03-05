《Island》元情和美瑚只能留一个？ 约翰破天荒与般合作，终於醒悟敌人另有人在！（EP.9 - 10）

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 周五公开的第9和10集里，元情的记忆逐渐恢复，这也意味元美瑚即将逐渐消失......

*以下内容包含《Island》第9-10集关键内容！



元情记忆觉醒

元美瑚虽仍未找到设立结界的方法，但被弓叹偷袭时两度爆发力量，也恢复越来越多元情的记忆。 金白主劝般不要对元美瑚动情，因为一旦元情复苏，元美瑚就只剩一个空壳子。



蓑衣鬼作恶

弓叹发现仍然恐惧元美瑚的力量，於是转而复活蓑衣鬼替他杀人。 蓑衣鬼可以勾起人心中责怪和毁灭自己的欲望，弓叹通过它操纵学生们和元美瑚的灵魂、离间元美瑚和张管家，打算让元美瑚在精神痛苦中自行了断。



约翰努力救学生但人数太多无法兼顾，般设下结界与他合作，终於让全部学生安然无恙。 约翰对般逐渐改观，最重要的是醒悟到害死元情的黑衣男子，其实是另一个人！





炎芝的枷锁

弓叹为了击垮元美瑚而让蓑衣鬼害死绣莲，炎芝眼睁看著睁朋友离去，敢怒不敢言。 原来炎芝也是被弓叹威胁：命令炎芝从金白主那里探听封印石爷的位置，否则就杀掉收留照顾她的金白主。

弓叹又一次猎杀元美瑚失败，恼羞成怒居然对拥护者们大开杀戒。 炎芝在混乱中抱起失去母亲的婴儿，仓皇而逃。



▽神父和情炎鬼猎人的合作真的太帅！



▽约翰终於不再跟般作对，赶快合作战斗吧！



▽缓解一下紧张气氛，片场大家都超可爱的：



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