NCT在自製綜藝公開私生飯長相，一直緊跟在成員身旁！本人回應：「我仍會如期去NCT的活動」

1日，NCT 官方頻道上傳新的一集《Johnny's Communication Center（JCC）》，是 JOHNNY 和 YUTA、道英、MARK 一起去滑雪。

在成員身旁的工作人員都被打上馬賽克，有名私生飯一直在後面緊緊跟著，她的臉也直接被公開，據悉這名私生飯在外國粉絲之間已經非常有名，這個距離...真的好可怕啊！



這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「就..就那樣一直跟著？？正在拍攝呢？」、「最近私生在拍攝的時候也明目張膽地跟著啊」、「臉皮厚臉皮！被攝像機拍到好像很高興」、「他真的很有名，起雞皮疙瘩了」、「因爲是外國人所以很難舉報嗎」、「看那個人的推特的話，好像很自豪」、「但是到那種程度的話，所屬公司不是有問題嗎？不保護藝人嗎？」、「太近了！孩子們太可憐了」等等。

長相被公開後，該名私生飯還在推特發文表示：「在所有人都在瘋狂討論，對我發出空洞的威脅，但我仍會如期去 NCT 的活動，你們呢？你們做的最多的事是在網路上談論我，見到我本人的時候，偷拍兩張照片而已。」

after years of everyone talking crazy n handing out empty threats i still show up to nct events on the regular i do n say everything w my chest but y’all??? the most y’all do is talk abt me on the internet n take pictures when u see me in person whoooo is scared here gtfo — judy moody (@sunkissedviews) February 28, 2023

之前有粉絲公開該名私生飯和其他人準備跟車的影片，她還回覆；「他們是一些快30歲的男人，從年輕女孩身上賺了數百萬美元，比起花數百美元去看他們，為什麼不能在所有人都在的公共場合看一眼。」

not her defending herself.... you are literally seen everywhere they go even when they went out of their hotel to film contents outside pic.twitter.com/SeIHIvHzwZ https://t.co/qemLwc8UeP — •-• (@JcLedesmaaaa) February 28, 2023

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