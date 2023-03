NCT在自製綜藝公開私生飯長相，一直緊跟在成員身旁！本人回應：「我仍會如期去NCT的活動」

1日,NCT 官方頻道上傳新的一集《Johnny's Communication Center(JCC)》,是 JOHNNY 和 YUTA、道英、MARK 一起去滑雪。

在成員身旁的工作人員都被打上馬賽克,有名私生飯一直在後面緊緊跟著,她的臉也直接被公開,據悉這名私生飯在外國粉絲之間已經非常有名,這個距離...真的好可怕啊!



這也在韓網引發熱烈討論,韓網友:「就..就那樣一直跟著??正在拍攝呢?」、「最近私生在拍攝的時候也明目張膽地跟著啊」、「臉皮厚臉皮!被攝像機拍到好像很高興」、「他真的很有名,起雞皮疙瘩了」、「因爲是外國人所以很難舉報嗎」、「看那個人的推特的話,好像很自豪」、「但是到那種程度的話,所屬公司不是有問題嗎?不保護藝人嗎?」、「太近了!孩子們太可憐了」等等。

長相被公開後,該名私生飯還在推特發文表示:「在所有人都在瘋狂討論,對我發出空洞的威脅,但我仍會如期去 NCT 的活動,你們呢?你們做的最多的事是在網路上談論我,見到我本人的時候,偷拍兩張照片而已。」

after years of everyone talking crazy n handing out empty threats i still show up to nct events on the regular i do n say everything w my chest but y’all??? the most y’all do is talk abt me on the internet n take pictures when u see me in person whoooo is scared here gtfo