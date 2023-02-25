終於！！SM娛樂宣佈大型男團NCT將不再擴張&增加成員，東京小分隊是最後了～

網友：「終於看到盡頭了」、「請公司一定要善待成員們啊，差別待遇真的很嚴重」、「太好了（哭）」、「這個決定太棒了」、「所以現在有幾人？」、「不用再認新人了，追他們真的很心累」

最新消息，SM娛樂宣布2023年確定會推出日本東京小分隊 NCT TOKYO，之後就會結束組合的無限擴張計劃，將不再增員與變更，並積極支持現有成員們的未來活動。





消息一出令粉絲們相當開心，畢竟成員的變動與新增，對於一個團隊的凝聚力和認知度來說，都是一大硬傷，在大眾性的認知度上，NCT的無限擴張概念，變成了一大缺點，路人粉大多聽過NCT，卻無法熟知成員人數、是粉絲圈中公認最難入坑、條件複雜、門檻超高的團體。





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▼最後帶大家欣賞NCT的破億歌曲，第一支推出的小分隊是2016年4月出道的NCT U。

NCT U〈The 7th Sense〉（第七感）1.1億觀看人次：



NCT U〈BOSS〉1.8億觀看人次：



NCT 127〈英雄; Kick It〉1.7億觀看人次：



NCT U〈Make A Wish〉2.6億觀看人次：



NCT 127〈Cherry Bomb〉1.5億觀看人次：



NCT DREAM〈BOOM〉1.5億觀看人次：



NCT DREAM〈Hot Sauce〉1.7億觀看人次：



NCT DREAM〈90's Love〉1.3億觀看人次：



NCT 2020〈RESONANCE〉1.2億觀看人次：



我最後偷偷再放一支快破億的 NCT U〈Baby Don't Stop〉目前9919萬觀看人次：



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