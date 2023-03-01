NCT在自制综艺公开私生饭长相，一直紧跟在成员身旁！本人回应：「我仍会如期去NCT的活动」

1日，NCT 官方频道上传新的一集《Johnny's Communication Center（JCC）》，是 JOHNNY 和 YUTA、道英、MARK 一起去滑雪。

在成员身旁的工作人员都被打上马赛克，有名私生饭一直在后面紧紧跟著，她的脸也直接被公开，据悉这名私生饭在外国粉丝之间已经非常有名，这个距离...真的好可怕啊！



这也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「就..就那样一直跟著？？正在拍摄呢？」、「最近私生在拍摄的时候也明目张胆地跟著啊」、「脸皮厚脸皮！被摄像机拍到好像很高兴」、「他真的很有名，起鸡皮疙瘩了」、「因爲是外国人所以很难举报吗」、「看那个人的推特的话，好像很自豪」、「但是到那种程度的话，所属公司不是有问题吗？不保护艺人吗？」、「太近了！孩子们太可怜了」等等。

长相被公开后，该名私生饭还在推特发文表示：「在所有人都在疯狂讨论，对我发出空洞的威胁，但我仍会如期去 NCT 的活动，你们呢？你们做的最多的事是在网路上谈论我，见到我本人的时候，偷拍两张照片而已。」

after years of everyone talking crazy n handing out empty threats i still show up to nct events on the regular i do n say everything w my chest but y’all??? the most y’all do is talk abt me on the internet n take pictures when u see me in person whoooo is scared here gtfo — judy moody (@sunkissedviews) February 28, 2023

之前有粉丝公开该名私生饭和其他人准备跟车的影片，她还回覆；「他们是一些快30岁的男人，从年轻女孩身上赚了数百万美元，比起花数百美元去看他们，为什么不能在所有人都在的公共场合看一眼。」

not her defending herself.... you are literally seen everywhere they go even when they went out of their hotel to film contents outside pic.twitter.com/SeIHIvHzwZ https://t.co/qemLwc8UeP — •-• (@JcLedesmaaaa) February 28, 2023

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