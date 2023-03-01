《代理公司》結局回應首集「我的極限不需他人定義」！李寶英攜手孫娜恩創下最高收視風光收尾！（EP.15 - 16完）

[有雷] 《代理公司》由李寶英上演最終逆襲，敢承諾也敢實踐的她，同時贏得了公司高層與下屬的心。在副社長幾乎被內定的狀況下，卻也讓李寶英攜手孫娜恩上演了逆襲，最終結局也再度出現了第一集出現的女戰士廣告中的台詞「我的極限，為何需要他人來定義」完美收官。

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《代理公司》高雅仁（李寶英飾）信守承諾，眼看失去了最大的客戶宇元集團而引咎辭職，但公司代表卻與最高會長爺爺提議，要求讓宇元廣告持續進行，希望看見高雅仁繼續表現。此舉引來崔常務抗議，認為高層插手他們的競爭，代表則認為高雅仁為公司帶來50％業績成長，反觀崔常務什麼都沒有，於是要求他交出同樣的業績成績單。



崔常務動用VC集團資源拿下一個高額的牛奶廣告，雖然也增加了業績，但卻是用集團員工餐廳的銷量作為條件交換，崔常務為對付高雅仁而找回她的恩師劉正錫回到公司，此時劉正錫卻直接在電視直播上爆料，VC集團是以這樣的條件來贏得廣告案，相當不光彩。也讓VC集團急著與崔常務切割，讓崔常務必須離開公司。



高雅仁下一步就是請姜漢娜（孫娜恩飾）找回朴次長，並且攜手合作。漢娜的哥哥漢秀雖然幾乎被內定為下屆副會長，但他卻在此時爆出婚外情，高雅仁指導漢娜簡報技巧，在各大股東面前說明此事件，姜漢秀的父親雖然贊成，但爺爺會長與宇元集團會長均投下了反對票，於是副會長由原本VC企畫的代表接任，高雅仁也升職為VC企劃公司的代表。



一年後，高雅仁卻帶領著信任的下屬自組團隊，成立了自己的廣告公司，不甘於只是集團旗下的員工，而選擇再度挑戰自己的極限。



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