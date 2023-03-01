《換乘戀愛2》歷代級售後！主持人和出演者相約見面，Simon D「終於圓夢」見到賢奎了！

近日《換乘戀愛2》主持人和出演者見面，吸引大家的視線。

賢奎還上傳一張和 Simon D 的自拍照，還寫下：「啊 哥 晚安。」Simon D 還托著賢奎的臉，兩人終於見面了啊 XD 而海恩也上傳和 Simon D 的合照：「應該說是父女相見嗎？終於見到 Simon D 歐巴，最棒了。」



Simon D、金叡園、Yura 還和賢奎、海恩一起拍了貼，大家互相交換位置，擺出不同的姿勢和表情。



而智妍通過限時動態認證和大家見面，她上傳與大家的合照，Bambam 和源彬也來了、Simon D 還坐在賢奎、海恩情侶中間，還有娜妍、熙斗情侶。此前，智妍也曾在 YouTube 節目《덱스의 냉터뷰》中否認《換乘戀愛2》出演者之間不和的傳聞。



《換乘戀愛2》主持人和出演者在節目結束後還相約見面，似乎成爲「真朋友」他們的樣子，也引起網友們的熱烈反響。看到他們照片的網友們紛紛表示：「那麼投入，竟然在現實中也見面了」、「在藝人之間也像藝人一樣的賢奎和海恩真了不起」、「應該很有意思吧！看到節目成功後大家一起見面真好」、「基石努那是成功的粉絲啊」等等。

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