身為《Signal 信號》的信徒,我一定要追這一集!!!

tvN 人氣訪談節目《劉Quiz on the Block》(You Quiz on the Block)邀請到了擁有超強存在感與紮實演技的趙震雄出演,近期他和李星民(李聖旻)主演的電影《闇黑對決》也準備要上映了。



▼預告:



在趙震雄演過的無數作品中,都證明了他無法撼動的地位和演技實力,但最讓人難忘的,還是熱門韓劇《Signal 信號》中,他所飾演的90年代重案組警官「李材韓」。



劉在錫表示自己之前也有追看《Signal 信號》,提到了當中的名台詞,趙震雄便拿起了對講機,開始重現對著朴海英(李帝勳 飾)說的這句話:「那裡也還是如此嗎?那麼20年都過去了,總是改變了些什麼吧!」立刻把大家帶回了追劇時的感動。



想看更多趙震雄的小故事分享,記得鎖定明天(3月1日)晚間 20:40 播出的節目喔!



