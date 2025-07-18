奇幻愛情劇《暴君的主廚》確定8月首播！「大廚」潤娥穿越到古代，用美食擄獲「朝鮮國王」李彩玟的心！

8月可以一直看到女神潤娥啊！繼電影《我的鄰居是惡魔》之後，新劇《暴君的主廚》也要播出啦！！

tvN新劇《暴君的主廚》（暴君的廚師）由潤娥、李彩玟主演，該劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名廚師在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君的評論，但同時也遇到身為頂級美食家的國王。

劇中，潤娥飾演現代主廚「延智英」，她在法式料理大賽取得優勝當日穿越至朝鮮時代；李彩玟飾演朝鮮國王「李憲」，成為國王後濫用權力的他是一位擁有「絕對味覺」的暴君，舌頭敏銳到能感知天氣的變化，偶然品嚐到延智英的料理後，深深被美味吸引。



今日（18）公開的首版海報中，預告了在同一時代相遇的延智英和李憲。在裝著各種食材和調料的御膳廚房中心，延智英穿著白色廚師服面帶著微笑；下方是坐在輝煌燦爛的寶座上的李憲，在各種山珍海味的御膳桌前露出滿意的表情。



製作組也表示：「就像各具不同口味的食材聚集在一起形成美味的組合一樣，生活在現代的延智英和生活在過去的李憲相遇，將帶來與眾同的味道。正在努力成爲安慰觀眾、讓人胃口大開的靈魂食品一樣的電視劇，希望大家多多期待。」

另外，《暴君的主廚》由《來自星星的你》張太侑導演執導，HapJak 編劇執筆，確定在8月首播！

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