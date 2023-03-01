「儒教女孩」Red Velvet瑟琪罕見曬泳裝照！粉絲看了：姐姐，把衣服穿好XD

Red Velvet瑟琪的破格Look出乎了所有粉絲的意料。

瑟琪素有「儒教女孩」之稱，只因她從出道開始就一直造型偏保守，雖然造型百變，可甜可鹽，但卻很少有大面積露膚Look，更別提走性感路線了。然而幾日前，瑟琪卻在個人IG上公開了去關島旅行的照片，大秀泳裝姿態，看呆了所有粉絲，直呼：「這也太美了吧！」



照片里的瑟琪穿著配色鮮豔的針織掛脖衫，搭配針織短褲，露出了鎖骨和胳膊，事業線也若隱若現，大長腿更是十分吸睛。 另一套雖是傳統型泳衣，但也比瑟琪以往穿的衣服要暴露得多，秀出了小蠻腰和漫畫腿，讓人看得移不開眼。 最後一套Look是緊身吊帶裙，貼身設計完美貼合瑟琪的身材，身上毫無贅肉，任誰看了都忍不住說一句羨慕。可愛與性感魅力同時出現在了她的身上。



外出旅行的瑟琪看來心情十分不錯，開心與粉絲們分享美照，看了照片的粉絲們也紛紛留言稱：「震驚了，我本命居然穿這麼少」、「歐尼，麻煩你把衣服穿起來」、「這腿型也太美了吧」、「每天都在更新美貌的瑟琪」等。

此外，瑟琪所在的女團Red Velvet將於6月1日和6月8日分別在西班牙巴塞羅那和馬德里演出。

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