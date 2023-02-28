再等一個禮拜就能看到！《黑暗榮耀2》三大看點搶先看：文同珢的計畫、河度領的選擇！

由宋慧喬、李到晛、林智妍等人主演的《黑暗榮耀》講述校園暴力受害者精心佈局的復仇故事。
第二部分即將在3月10日上線，官方也公開了三大看點，一起來看看吧！
孫慏梧的失蹤，與加害者們的裂痕
同珢（宋慧喬 飾）接近加害者幫中最常被無視的孫慏梧（金建宇 飾），利用他勒緊加害者的咽喉，但最後慏梧竟然消失了，他到底發生什麼事？和他最後在一起的人究竟是誰？隨著警方開始調查他的失蹤事件，那對同珢的復仇又會又什麼樣的影響？
河度領的選擇，掀起颱風的翅膀
在第一部分的尾聲，河度領（鄭星一 飾）得知同珢是故意接近自己的事實，度領雖然看起來不錯，但是被刻畫成用地位、權力判斷和利用人的人物，因爲擁有很多東西，所以會失去的也多，對同珢的復仇會有什麼樣的態度備受關注。
文同珢、朱如炡、姜賢南受害者的光榮
同時，決定成爲劊子手的朱如炡（李到晛 飾）在同珢的復仇中會起到什麼樣的作用？公開的預告和劇照中，涎鎮（林智妍 飾）來到如炡整形外科，兩人是如何相遇的呢？還有如炡對傷害父親的殺人犯的報復，也將在第二部分中毫無保留地展現出來！以及姜賢南（廉惠蘭 飾）的瘀青也讓觀眾們擔心，與丈夫的故事令人好奇，三人是否會迎來榮耀和和平呢？
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