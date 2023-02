身为《Signal 信号》的信徒,我一定要追这一集!!!

tvN 人气访谈节目《刘Quiz on the Block》(You Quiz on the Block)邀请到了拥有超强存在感与扎实演技的赵震雄出演,近期他和李星民(李圣旻)主演的电影《暗黑对决》也准备要上映了。



▼预告:



在赵震雄演过的无数作品中,都证明了他无法撼动的地位和演技实力,但最让人难忘的,还是热门韩剧《Signal 信号》中,他所饰演的90年代重案组警官「李材韩」。



刘在锡表示自己之前也有追看《Signal 信号》,提到了当中的名台词,赵震雄便拿起了对讲机,开始重现对著朴海英(李帝勋 饰)说的这句话:「那里也还是如此吗?那么20年都过去了,总是改变了些什么吧!」立刻把大家带回了追剧时的感动。



想看更多赵震雄的小故事分享,记得锁定明天(3月1日)晚间 20:40 播出的节目喔!



