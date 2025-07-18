【韓網熱門】《BOYS II PLANET》素人參賽者首輪淘汰卻獲一致好評！霸氣能量超有感染力

Mnet全新男團選秀真人秀《BOYS II PLANET》昨晚開播，其中一位來自大邱的素人參賽者憑實力引起關注，被網友分享在論壇的「搞笑」類別XD

這位名叫白帝鉉的參賽者表演了Stray Kids的《Chk Chk Boom》，唱跳方面幾乎沒有基本功可言，但全程充滿能量和熱情，態度也非常認真。台下評委和參賽者的表情一開始是困惑，後來都逐漸被他逗笑，忍不住跟著他一起律動。李碩薰：「雖然音調不準、舞也非常生疏，但帝鉉帶給大家的能量比任何舞台都要好。」 不過最終還是沒有獲得一顆星，首輪就遭到淘汰...



白帝鉉並不是練習生、只是素人，雖然可以申請再審，但他表示：「既然目前的實力就這樣，我會努力之後再回來。」很爽快地沒有參加再審就回家了...原PO認為，正因為他如此坦然又灑脫，大家才能笑得出來。 要是氣氛變得肅穆，就笑不出來了。

網友們對白帝鉉的評價都很正面，雖然指出技術上還有很多不足，但大多認為他氣勢強、聲音好、有潛力、態度認真，是值得被栽培的「遺珠之才」。



韓國網友評論：

1. 比想像中的好耶...？

2. 以素人來說，現場演唱算不錯了

3. 聲音洪亮、表情認真，氣勢也超棒！如果接受訓練的話感覺會很有發展

4. 憑這樣的實力也敢上全國節目的膽量+不在意觀眾笑聲堅持完成表演的認真態度+頗有潛力的聲線特質，很值得栽培耶kkk

5. 孝琳的表情=我現在的表情kkk以素人來說應該算不錯吧？ 稍微訓練一下馬上就會變強kkk

6. 沒受過訓練卻能一邊跳舞一邊穩定唱歌，已經很厲害了

7. 只是跳舞不太行，聲線和rap都很不錯ᅮ

8. 人生最重要就是氣勢啊！！！！kkkk

9. 雖然有很多不足，但很有誠意，讓人很喜歡

10. 應該是沒學過吧kk但蠻有魅力的kkk

11. 雖然缺乏基本功，但其實不差？ 感覺力氣很足、核心也穩

12. 其實在生存節目裡，這已經算表現不錯了kkk

13. 很有明星氣質，讓人無法轉台kkk

14. 如果他生存下來，應該能堅持蠻久的吧kkk

15. 有這種角色才會讓人想繼續看下去呀

16. 感覺他在學校裡朋友應該很多kkk散發著正能量，一個人也不會怯場的自信kkk無論做什麼都會成功的！！！

17. Stray Kids 的歌本來就很難 cover... 他不僅敢於挑戰，還不讓氣氛變得肅靜，代表他真的有藝人氣質kkk

18. 他是我印象最深的一位（褒義）

19. 為什麼直接回家了呢？ 好可惜

20. 鄭炳基（*韓國著名音樂製作人）在看嗎？ 趕快把他帶回去吧

出處：https://theqoo.net/hot/3830745319，https://www.youtube.com/watch?v=v0svytnDvgQ&ab_channel=BOYSIIPLANET

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