《全知讀者視角》得到原著作者認證「非常喜歡」！各角色獨特的武打動作與場景設計別出心裁！「翻轉的車廂」還有這含意

奇幻動作電影《全知讀者視角》即將於7月23日於韓國及台灣同步上映，海外版權狂銷113個國家及地區，台灣更成為與韓國同步，第一個海外上映的地區！《全知讀者視角》為了將漫畫中的場景具體化，幕後團隊除了以特效打造全片以外，在實際場景的搭建以及主角們的動作設計，每一細節都不能放過。

《全知讀者視角》劇情描述一部連載10年的網路小說，在公開最終回畫上句點的那一天，故事卻在現實世界中真實上演！而這小說唯一的讀者金獨子（安孝燮飾）成為唯一知道劇情發展的人，他該先保全自己的性命獨自存活，還是與大家一起對抗兇猛怪物？



電影公司也公開了《全知讀者視角》的幕後製作訪談，為了將現實場景表現為奇幻的空間，美術指導認為這些場景都必須符合邏輯與脈絡，避免看來突兀。而這部電影中兼具了現實（人們的生活）與奇幻（小說中的世界），為了讓觀眾們理解，必須力求逼真並兼具合理性，片中不可缺少的地鐵車廂，也打造得就像大家真正每天搭乘的一樣，甚至必須呈現遭破壞的狀態，導演更補充說明，片中因為橋樑斷裂而造成地鐵車廂翻覆，人們在車廂中東倒西歪，這也代表著人們平時生活的世界即將被顛覆。



就連電影中出現的兩大地鐵站「金湖站」以及「忠武路站」也經過精心設計，「金湖站」必須呈現出人們流浪到此生活的痕跡，而「忠武路站」則直接就是戰鬥的現場，兩個地鐵站以不同美術風格來打造，讓觀眾們能明顯地感受出差異性。



《全知讀者視角》在觀賞時期待大家從過程中得到打怪的快感，那麼各個角色的武打動作設計也成為一大看點。譬如金獨子這個角色，比較沒有太多武打技巧而是以寫實感取勝，劉眾赫則是小說中相當堅毅的角色，所以他的動作必須帥氣揮舞各式長劍，讓觀眾們感受到王者回歸的氣場。獨子同事劉尚雅的技能是蠶絲，設計靈感則結合了許多玩翻花繩的手勢與動作，另一位女生角色鄭熙媛則是設計為華麗中帶有粗曠感的雙短刀動作，相當帥氣。片中軍人出身的李賢誠，則是以強力的動作表現出他的力大無窮。



根據14日上午的南韓票房預售數據顯示，《全知讀者視角》以20.6%的預售率衝上票房預售榜首，不僅強勢超越《侏羅紀世界：重生》、《超人》等好萊塢熱門強片，更超越同期上映的《驚奇4超人：第一步》、《我和我的殭屍女兒》等熱門影片，證明本片的期待熱度與話題實力。此外，本片原著作者sing N song更現身力挺，甚至觀賞後還向導演金秉祐傳訊息感動表示：「我非常喜歡！」韓國媒體也祭出一系列好評盛讚。



此外，斥資300億韓元天價打造的《全知讀者視角》，海外版權也狂銷到113個國家及地區，包括台灣、印尼、香港、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、越南等地，就連很少上映南韓電影的德國與奧地利等國也確定上映，未演先轟動。值得一提的是，台灣搶得領先地位，成為唯一與南韓同步，7月23日在海外第一個率先上映的地區，讓全台民眾不用等待，可以跟南韓觀眾同一天衝進戲院，體驗全片震撼的奇幻動作世界。



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