一張慶生照掀波瀾！Apink合體獨漏孫娜恩，「只是前隊友」VS「11年姐妹情」 粉絲嘆：回不去的11年

歌手兼演員孫娜恩再次捲入與前團體Apink成員的不合傳聞。 起因是近期成員吳夏榮公開的慶生照中，未見孫娜恩的身影，引發了外界的諸多揣測。

日前，Apink成員吳夏榮為了慶祝自己7月19日的生日，在個人社群網站上傳了多張派對照片，並寫下「謝謝大家的生日祝福」。

在公開的照片中，可以看到吳夏榮與鄭恩地、金南珠、尹普美、朴初瓏等Apink成員，在一個簡樸的空間裡享受著溫馨的生日派對。 桌上擺著草莓鮮奶油蛋糕和飲料，成員們穿著舒適的便服，親密地聚在一起，對著鏡頭露出燦爛的笑容。



然而粉絲們的目光焦點，卻是前成員孫娜恩的缺席。 這張照片迅速引發熱議，部份網友質疑：「在一起11年了，連生日派對都沒被邀請，這太奇怪了」，認為這可能是不合的跡象。 但也有另一派網友持反對意見，認為：「她現在畢竟是前成員了，這可能只是現任成員們的私人聚會」，呼籲外界不應過度解讀。



孫娜恩在2022年4月8日，於Apink出道11週年前夕，突然宣佈退出團隊。 當時的經紀公司IST娛樂表示：「Apink將以朴初瓏、尹普美、鄭恩地、金南珠、吳夏榮5人體制重組並繼續團體活動，孫娜恩將結束團體活動。」



此後孫娜恩正式轉型為演員，專注於演藝事業，並陸續主演了tvN《Ghost Doctor》、JTBC《代理公司》及《浪漫這一家》等多部作品。 這次的缺席風波，也讓她與Apink成員之間的關係再度成為大眾關注的焦點。

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