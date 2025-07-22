【韓網熱門】姜河那每天喝3公升咖啡，相當於12杯冰美式！網憂「心臟還好嗎」

姜河那近日做客柳演錫YT頻道，透露自己每次點咖啡都要1公升大容量，且只喝冰美式這一種口味，部份原因是對於咖啡的了解不多，部份原因就是喜歡涼冰冰的感覺XD

柳演錫問他一天喝幾杯咖啡，姜河那：「一般會喝八杯、十杯這樣。 我會一次點三杯一公升的咖啡，不斷加冰塊慢慢喝。 到了快四十歲的階段，還會努力同時喝等量的水。」



姜河那表示即便這樣也能睡得很香，即便睡前喝咖啡也無妨：「後來才知咖啡會妨礙睡眠，我喝咖啡只感到非常舒爽，睡得很香。 有涼涼的感覺就會睡得很好。」

柳演錫為他製作一公升冰美式，加了四份濃縮咖啡。 姜河那這才意識到自己每天喝的3大杯，相當於12杯冰美式......！！



韓國網友評論：

1. 胃還好嗎？ 心臟還好嗎？

2. 真的不會一直跑洗手間嗎？

3. 單看文字都覺得胃痛了ᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 他看起來皮膚很好很健康，這是天生的體質啊，好羨慕

5. 我也是喝咖啡不妨礙睡眠的類型，我家人都這樣，是基因緣故嗎

6. 我朋友也是，作為普通的公司職員，一天喝10份濃縮咖啡

7. 感覺他只是覺得單獨喝水沒有味道，所以喝咖啡味的水！

8. 能喝那麼多水也很神奇

9. 依賴咖啡因生活真的很危險，身體會無聲無息地變差ᅲ

10. 姜河那性格真的很好，是因為睡眠質量高嗎

11. 年輕時我也能喝三四份濃縮咖啡，深夜也無妨。 現在兩杯都難了，下午4點之後不喝咖啡因飲料

12. 現在還年輕且工作密集，喝多一點也能排出去，上年紀之後就難啦

13. 他每天睡眠時間長達12小時... 真的好厲害

14. 咖啡喝太多的，有益骨骼的成分都會流失的ᅲᅲ..

15. 越了解越覺得他是個奇人...

出處：https://theqoo.net/hot/3833437834

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