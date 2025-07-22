【韓網熱門】姜河那每天喝3公升咖啡，相當於12杯冰美式！網憂「心臟還好嗎」
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【韓網熱門】姜河那每天喝3公升咖啡，相當於12杯冰美式！網憂「心臟還好嗎」

明星   2025年7月22日   星期二13:58   Sani  

（封面圖源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截圖）

姜河那近日做客柳演錫YT頻道，透露自己每次點咖啡都要1公升大容量，且只喝冰美式這一種口味，部份原因是對於咖啡的了解不多，部份原因就是喜歡涼冰冰的感覺XD

柳演錫問他一天喝幾杯咖啡，姜河那：「一般會喝八杯、十杯這樣。 我會一次點三杯一公升的咖啡，不斷加冰塊慢慢喝。 到了快四十歲的階段，還會努力同時喝等量的水。」
（圖源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截圖）

姜河那表示即便這樣也能睡得很香，即便睡前喝咖啡也無妨：「後來才知咖啡會妨礙睡眠，我喝咖啡只感到非常舒爽，睡得很香。 有涼涼的感覺就會睡得很好。」

柳演錫為他製作一公升冰美式，加了四份濃縮咖啡。 姜河那這才意識到自己每天喝的3大杯，相當於12杯冰美式......！！
（圖源：YouTube@유연석의 '주말연석극'截圖）

韓國網友評論：
1. 胃還好嗎？ 心臟還好嗎？
2. 真的不會一直跑洗手間嗎？
3. 單看文字都覺得胃痛了ᅲᅲᅲᅲᅲ
4. 他看起來皮膚很好很健康，這是天生的體質啊，好羨慕
5. 我也是喝咖啡不妨礙睡眠的類型，我家人都這樣，是基因緣故嗎
6. 我朋友也是，作為普通的公司職員，一天喝10份濃縮咖啡
7. 感覺他只是覺得單獨喝水沒有味道，所以喝咖啡味的水！
8. 能喝那麼多水也很神奇
9. 依賴咖啡因生活真的很危險，身體會無聲無息地變差ᅲ
10. 姜河那性格真的很好，是因為睡眠質量高嗎
11. 年輕時我也能喝三四份濃縮咖啡，深夜也無妨。 現在兩杯都難了，下午4點之後不喝咖啡因飲料
12. 現在還年輕且工作密集，喝多一點也能排出去，上年紀之後就難啦
13. 他每天睡眠時間長達12小時... 真的好厲害
14. 咖啡喝太多的，有益骨骼的成分都會流失的ᅲᅲ..
15. 越了解越覺得他是個奇人...

出處：https://theqoo.net/hot/3833437834

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