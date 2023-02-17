金旻奎首度擔正主角並分飾兩角考演技：《神聖的偶像》中展示冰格腹肌變身人氣偶像！

二月好劇浪接浪！由「酒窩男神」金旻奎、「氧氣美人」高甫潔主演的愛情奇幻韓劇《神聖的偶像》已經開播了，該劇更是二人首度擔正之作，大家是不是開始追看了？

落泊天神闖蕩演藝圈

改編自同名人氣網漫，《神聖的偶像》講述受萬民愛戴、來自神聖世界的大神官倫布里（金旻奎飾）與魔王對戰後失去意識，一夜之間穿越到無名團體「Wild Animal」的門面擔當禹延宇身上！被倫布里附身的禹延宇展現了不同於其他偶像的言談舉止，卻意外收獲粉絲喜愛，倫布里也開啓了他既荒唐又爆笑的演藝圈生存記。



繼人氣韓劇《社内相親》後，金旻奎再度出演漫改劇集，劇中他將分飾完美且神聖的大神官倫布里和無名偶像禹延宇，天差地別的人物設定讓觀眾倍感期待；憑《再見媽媽又再見》收獲人氣的高甫潔則飾演Wild Animal的忠實粉絲金達，為了救出被附身的延宇，她毅然成為男團經理人，更與倫布里展開了一段糾纏不清的關係！值得一提的是，《神聖的偶像》是金旻奎和高甫潔榮升主角的首部作品，二人演顏俱備，加上李章宇、芮智媛等實力派演員聯袂演出，劇集前景備受看好！



被演員耽誤的歌手

在近日釋出的劇照中，飾演男團成員的金旻奎不但以偶像造型示人，更大方展示結實腹肌，讓女觀眾臉紅心跳；過去金旻奎亦曾經在綜藝節目上大晒歌喉，當時便有不少網民指他是「被演員耽誤的歌手」，更令人期待他在《神聖的偶像》顯露唱功！



《神聖的偶像》於逢星期三、四在「黃Viu」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度；亦可一併收看《頭腦共助》、《紅氣球》和《木偶的季節》，盡覽今季人氣韓劇。

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