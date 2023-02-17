近期韩剧on档最有话题性的TOP10出炉！《浪漫速成班》稳坐一位，郑敬淏连续五周坐稳冠军宝座

我们「郑少女」成为话题女王啦！！！粗卡～～～，大家正在追的韩剧上榜了吗？

tvN《浪漫速成班》热度持续上升，不管是收视率翻倍成长（EP.1的4%上升到现在EP.10的13.5%），还是网路上的话题性，都是位居冠军的TOP位置，男主角郑敬淏也已经连续五周拿下话题度一位的演员，以浪漫爱情剧来说真的是非常棒的成绩。



「演员榜」方面，郑敬淏拿下一位，二位则是女主角全道嬿，3~10位有李宝英、文佳煐、柳演锡、卢允瑞、孙娜恩、徐智慧、朴炯植、朴荷娜。



＊接下来一起看看2023年2月第2周的电视剧话题性TOP10中，有哪些作品吧？



1．tvN《浪漫速成班》，占比率30%，是第二名的快三倍。



2．JTBC《爱情的理解》



3．TV朝鲜《红气球》



4．JTBC《代理公司》



5．tvN《青春月谭》



6．KBS《三姐弟要勇敢》



7．SBS《法钱》



8．SBS《Trolley：命运交叉点》



9．MBC《木偶的季节》



10．KBS《台风的新娘》



（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，所分析而成的结果）

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