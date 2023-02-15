「工科生」任時完自認分不清客套話，真的跑去李炳憲&李星民家做客、令前輩們驚慌！

《劉QUIZ ON THE BLOCK》今晚嘉賓之一是任時完，提前公開的片段中，任時完透露自己身為工科生總是把別人說的「一起吃飯」當真，結果令對方十分驚慌XD

任時完和李星民在2014年合作過一部職場人寫實神劇《未生》，分別飾演菜鳥實習生「張克萊」和工作狂次長「吳相植」。 因為李星民說了一句「（中秋）如果在首爾就來我家玩吧」，於是任時完和金大明真的一起去李星民家做客，結果李星民一直自顧自看高爾夫球節目XD



劉在錫對於李星民的無厘頭「待客之道」感到無語，任時完倒覺得是自己缺乏眼力，經常不知道別人說的「見面吧」究竟是客套話還是可以當真。 因為以他工科生的思維來看，一旦輸入就是做了決定、一旦決定就要去做！



據說李炳憲和他合作電影《緊急迫降》時，也一度因任時完積極的態度而驚慌！李炳憲在電話裡跟任時完說「來我家吃飯吧」，任時完就真的去了他家，一起吃飯、跟李炳憲兒子玩，自己還覺得很開心，結果不久前再打算去前輩家探望時，發現李炳憲居然一直關機！



直到最近見到李炳憲公司老闆才知道李炳憲換了手機號碼，任時完於是問來新的號碼，打算找時間再聯絡XD劉在錫：「前輩們，如果不是真心的就不要邀時完來家裡哦，他會當真的！」



遇到任時完這樣可愛又積極的晚輩，真的怎麼能拒絕呢XD



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