防弹少年团《Run BTS！》一开录就超脱序？甩手唱歌、人体秋千，玩到飞出场外去！

大家玩得很好啊～

近日防弹少年团官方释出新一集YouTube内容，一起玩各种运动项目，结果制造超多爆笑现场，在开头时队长RM独自挥旗进场，回头才发现大家都没跟上，让RM开录就头痛啦！



为了展现对运动会认真的态度，在开头大家一起「运动员宣誓」，结果一旁的柾国、V、J-hope已经兴奋到模糊，在中间的V还荡起人体秋千，可爱的像小孩～



CHAOTIC TRIO

JUNGKOOK TAEHYUNG HOBI pic.twitter.com/pl4fpZfDdc — hope⁷ (@winnttaebear) February 14, 2023

准备开始时大家突然爆料「Suga最近一直在健身！」看到他只是平淡的摇头，RM、Jin开始挖大坑说出各种运动，「听说他在摔角」、「巴西柔道、泰拳都难不倒他！」让Suga逐渐崩溃、最后蹲到地上去啦！



在西洋剑项目中，大家不只积极进攻、甚至玩到跌倒也要拿分，还出现超多名场面，展现惊人柔软度，而柾国想要吓唬对手，但却意外害到自己、墨水喷到眼睛！



jungkook got paint on his eye pic.twitter.com/CGiXSpl6ra — (@archiveforJK) February 14, 2023

大家真的玩得超卖力，Jimin都飞出去了！



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