防弹少年团《Run BTS！》一开录就超脱序？甩手唱歌、人体秋千，玩到飞出场外去！

大家玩得很好啊~

近日防弹少年团官方释出新一集YouTube内容,一起玩各种运动项目,结果制造超多爆笑现场,在开头时队长RM独自挥旗进场,回头才发现大家都没跟上,让RM开录就头痛啦!



为了展现对运动会认真的态度,在开头大家一起「运动员宣誓」,结果一旁的柾国、V、J-hope已经兴奋到模糊,在中间的V还荡起人体秋千,可爱的像小孩~



准备开始时大家突然爆料「Suga最近一直在健身!」看到他只是平淡的摇头,RM、Jin开始挖大坑说出各种运动,「听说他在摔角」、「巴西柔道、泰拳都难不倒他!」让Suga逐渐崩溃、最后蹲到地上去啦!



在西洋剑项目中,大家不只积极进攻、甚至玩到跌倒也要拿分,还出现超多名场面,展现惊人柔软度,而柾国想要吓唬对手,但却意外害到自己、墨水喷到眼睛!



jungkook got paint on his eye pic.twitter.com/CGiXSpl6ra