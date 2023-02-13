BTS柾国直播拳击课MAN Power超性感♥ 长发造型让全球网友都沦陷登热搜！

能常常看到柾国好幸福～

柾国又现身！防弹少年团BTS成员柾国最近让粉丝ARMY备感幸福，继先前在家吃播、让大家一窥国际巨星私下日常的一面，更大开金嗓唱卡拉OK，结果竟然意外掀起热潮，在直播中出现的产品、食物瞬间大热销，威力惊人。最近又在线上和大家见面，再度登上热门搜寻！



jungkook asking his coach to say bye to the camera, they’re so cutepic.twitter.com/AwfekfI4TO — jungkook loops (@jeonjkloops) February 11, 2023

柾国在上个直播边吃饭边看Netflix热门节目《体能之巅：百人大挑战》，而这次柾国直接化身参赛者角色，在最新一场直播中展示自己上拳击课的模样。超级坚实的健身课程让大家吃惊。



JUNGKOOK’S WORKOUT ROUTINE IS CRAZY pic.twitter.com/kBkLp75y1j — juls (@jikookheart) February 11, 2023

除了惊人的运动实力，柾国的长发却意外成为网友关注的焦点。如今头发的长度已经及肩、可以绑起来的程度。在新的造型曝光后，不只粉丝超兴奋，连论坛网友都深陷其中，甚至说「好像漫画人物！」、「看起来很酷帅，但一笑起来又很可爱！」、「怎么有人健身完还长得这么完美？」



jungkook's tiny "ahhh" and giggles :( pic.twitter.com/RC0aXaZkyp — jk vids (slow) (@jjklve_) February 11, 2023

「柾国的长发」甚至霸占热门搜寻榜！



K-media once again emphasized JUNGKOOK’s IMPACT as he showed off his unmatched popularity in a live workout broadcast that gained explosive attention with 3 Keywords trending #1 WORLDWIDE, trended in 84 countries including US & recorded an overwhelming 6.4M real-time viewers. pic.twitter.com/ONlc3bfxmk — Daily_JK97(@Daily_JK97) February 13, 2023

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