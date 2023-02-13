另類二代團合體！任時完演唱會不僅有秀英合跳少女時代，後台與李準、寶拉、全烋星合組「MSZS」

是ZE:A、少女時代、MBLAQ、SISTAR與Secret！太太回憶殺了吧QQ

任時完11日舉辦個人粉絲演唱會，除了找來合作過《奔向愛情》（奔跑愛情；Run On）的秀英合體唱跳之外，後台和好友李準、寶拉與全烋星的合照更成了另類二代團合體。

任時完邀請秀英當嘉賓和她大跳少女時代的名曲，〈說出你的願望〉、〈再次重逢的世界〉與最新曲〈FOREVER 1〉，也跳了自己團ZE:A帝國之子的〈Aftereffect〉，這兩位都是二代團愛豆出身又因演戲相遇，友情令人稱羨。



*更多內容：‎看少女時代跳舞，眼中卻沒有少女時代？秀英分享與任時完的合照：「輸了、輸了」XD‎

任時完台上和秀英合體，台下又和李準、寶拉與全烋星同框，讓網友激動不已瘋狂呼喊「是二代團」啊！寶拉發布與李準、任時完、全烋星在後台的合照寫道：「帥氣的任時完，漂亮的任時完，MSZS。」「MSZS」一看就是MBLAQ李準＋SISTAR寶拉＋ZE:A任時完＋Secret全烋星的意思啊！



少女時代2007年出道，MBLAQ與Secret 2009年10月14日同天出道，隔年ZE:A與SISTAR出道，這些團體都是撐起K-POP一片天的二代團啊！誰看了不掀起回憶殺、不感動呢？

而不止李準、寶拉與全烋星來替任時完演唱會為他應援，ZE:A裡的弟弟金泰憲與河旼佑也有來呢！低調的拍了現場照與票根上傳限時動態，他們看了哥哥一個人表演那麼多ZE:A的歌，不知道是不是很欣慰呢？還是也想衝上台合體XD？



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