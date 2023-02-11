《浪漫速成班》盧允瑞出道後演的全是高中生，本人讀高中時也超美！演技&品味雙在線，還是梨花女大西洋畫系高材生

最近《浪漫速成班》正熱播，除了影后全道嬿和鄭敬淏的有趣互動外，飾演全道嬿女兒的盧允瑞也再次獲得關注。 形象清純的她出道後一直飾演高中生，真實高中照片也曝光了！

盧允瑞一開始是以美妝廣告模特身份入行，正式成為演員的第一部作品是去年4月開播的tvN劇集《我們的藍調時光》。 這部劇講述了濟州島上十幾個普通人的人生片段，主演陣容包括李秉憲、申敏兒、車勝元、韓志旼、金宇彬、高斗心等等，重量層級堪比電影！而盧允瑞是第一次演戲，擔任高中生「房英珠」的角色，將未婚先孕少女的外冷內熱、彷徨糾結詮釋得真實又感人，夾在一眾老戲骨中間也不見遜色。







隨後上映的是與金裕貞、邊佑錫、朴柾佑聯合主演的電影《20世紀少女》，盧允瑞再次飾演身體欠佳的高中生「金妍度」，對帥氣男孩子懵懂心動，但更重視與閨蜜之間的友情，那場坦白戲可謂賺足眼淚。







再來就是最近熱播的《浪漫速成班》，盧允瑞第三次飾演高中生「南海伊」。 劇中的她成績優秀、開朗懂事，險些被誤解跟補習班老師有不當關係，實際上互生情愫的對象是溫柔體貼的男同學李善才啦~盧允瑞在劇中幾乎都不施粉黛，模樣清秀又有氣質，高中校服真的超適合她：







其實盧允瑞出生於2000年、 今年剛剛23歲，目前在梨花女子大學主修西洋畫系，不僅是美女更是才女！有網友挖出她2018年出席仙和藝術高中畢業典禮的照片，當時已經是小美女一枚啦！



노윤서 선화예고 재학시절인데 감탄사밖에 안나옴 ㅜㅜ 화장 때문인지 이땐 더 냥냥이 같음 갓고딩때도 지금도 진짜 꾸준히 존예…. pic.twitter.com/8GOD0ubIyt — 디뉴 (@hjmssjba) February 2, 2023

盧允瑞高中大學都是讀的美術系，從小的志願是當美術老師，當演員後也經常通過藝術專用IG賬號分享畫作，去年11月就分享了梨花女大畢業展作品：



盧允瑞演技自然不做作，私服品味也為人稱道，期待她在《浪漫速成班》後8集的更多表現啦！



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