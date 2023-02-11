SM退位、股份之争网友超有才抢做梗图，aespa新预告阳春到不忍看：经费被谁吞了？

SM退位、股份之争网友超有才抢做梗图，aespa新预告阳春到不忍看：经费被谁吞了？

明星   2023年2月11日   星期六17:15   Lorrie  

（封面图源：TVdaily、Twitter@aespa_official）

网友真的太好笑！

近日SM的公司内斗纷争不断，从侄子李成洙自行宣布创办人李秀满即将退休，未来KAKAO成为SM娱乐股东、拥有9%股份，而李秀满本人却表示「没有要退休」，并紧急从美国返韩，在入境时却发生手骨折意外，即便如此也迅速联络律师开启法庭之争。

最新传来爆炸性消息，HYBE收购SM公司股份成为最大股东，握有14%股份并共同发布声明，掀起社会广大关注，论谈贴文也被评论灌爆！昔日的娱乐龙头SM娱乐，如今却被HYBE收购，让大家直呼「大变天」。网友对此也做出超多梗图，一个比一个有才！

女团RED VELVET在练习室苦练、隔壁房间在开会内斗XD

NCT 127的新歌MV在暗示什么？

在发布收购消息后，大家也开始关心SM旗下艺人、团体的发展，在近几年粉丝常常抱怨「团体回归、曝光度不足」，其中女团aespa更是被视为「内斗牺牲品」，作为公司旗下新女团，但已经出道2年的她们却迟迟等不到回归之日，近期发布的预告更是让网友傻眼，CG及拍摄质感让网友疑惑：经费到底用在哪？纷纷在下面回覆「别再内斗行不行？」

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