李俊昊送咖啡車應援庭沼珉&姜河那！長達8年的《二十行不行》超強售後XD

李俊昊送咖啡車應援庭沼珉&姜河那！長達8年的《二十行不行》超強售後XD

明星   2023年2月7日   星期二08:30   Tracy  

（封面圖源：IG@somin_jj）

庭沼珉曬出了李俊昊所送的咖啡車認證照。

庭沼珉通過IG Story發佈了即時動態，她站在應援咖啡車前拍下認證照，車上掛著姜河那和庭沼珉的照片。 庭沼珉站在咖啡車前，攤開雙手，有一種「快看，這是我好友送的」驕傲感。

庭沼珉和姜河那最近正在拍攝電影《30日》，影片講述一對夫婦他們曾經像火一樣熱情相愛、如今像火一樣激烈爭吵，逐漸走到離婚邊緣，是一部帶給人共鳴的浪漫喜劇。 姜河那飾演毫無靠山的泥湯匙（窮人）律師鄭烈，庭沼珉飾演性格過分灑脫、像生活在深山裡的拓荒者一樣的金湯匙（富人）電影PD。

李俊昊曾和庭沼珉在2015年時曾經合作過電影《二十行不行》（又譯《二十》），這部作品中姜河那也有份出演，3人是老相識。而李俊昊和庭沼珉又於2018年二度合作，共同出演了電影《妓坊公子》（又譯《朝鮮花美男》）。

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