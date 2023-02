李俊昊送咖啡車應援庭沼珉&姜河那！長達8年的《二十行不行》超強售後XD

庭沼珉曬出了李俊昊所送的咖啡車認證照。

庭沼珉通過IG Story發佈了即時動態,她站在應援咖啡車前拍下認證照,車上掛著姜河那和庭沼珉的照片。 庭沼珉站在咖啡車前,攤開雙手,有一種「快看,這是我好友送的」驕傲感。



庭沼珉和姜河那最近正在拍攝電影《30日》,影片講述一對夫婦他們曾經像火一樣熱情相愛、如今像火一樣激烈爭吵,逐漸走到離婚邊緣,是一部帶給人共鳴的浪漫喜劇。 姜河那飾演毫無靠山的泥湯匙(窮人)律師鄭烈,庭沼珉飾演性格過分灑脫、像生活在深山裡的拓荒者一樣的金湯匙(富人)電影PD。



李俊昊曾和庭沼珉在2015年時曾經合作過電影《二十行不行》(又譯《二十》),這部作品中姜河那也有份出演,3人是老相識。而李俊昊和庭沼珉又於2018年二度合作,共同出演了電影《妓坊公子》(又譯《朝鮮花美男》)。



Twenty

-probably the funniest kmovie i have watched

-#JungSoMin and #KangHaNeul is cute, they actually have chemistry

-#KimWooBin was a funny pervert, at some point

-#LeeJunho was so fineee here

-friendship goals#Twenty #스물 #김우빈 #강하늘 #이준호 #정소민 pic.twitter.com/Le1wsV2SJy