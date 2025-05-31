tvN四部新劇預告一次看！李鐘奭《瑞草洞》潤娥《暴君的廚師》李俊昊《颱風商社》秋泳愚《牽牛和仙女》，搞笑療愈應有盡有

tvN電視台今年下半年有四部新劇即將與觀眾見面，昨日一口氣公開四支搶先看預告，全都讓人期待感十足！

tvN上月開播的《機智醫生生活》衍生劇《機智住院醫生生活》反響不俗，成功將今年以來一度跌到0.9%的收視率拉高到8.1%。 目前正在熱播的月火劇《拜託戒酒吧》由少女時代秀英和孔明主演，題材新穎、劇情溫和，低調收穫了一眾粉絲; 最新開播的周末劇《未知的首爾》也好評如潮，朴寶英和朴珍榮的演技及化學反應、姐妹互換生活的大膽設定，均引起不少觀眾期待。





下一部新劇是6月23日即將開播的《牽牛和仙女》，由秋泳愚和趙怡賢繼《機智醫生生活》後二搭主演。 這部劇改編自同名網漫，講述一名少女兼具高中生和巫師雙重身份，對少年一見鐘情後發現他背負著必死的命運，於是拼盡全力為他驅除厄運。



預告片裡，趙怡賢面對秋泳愚的花癡模樣超級可愛，車康潤作為趙怡賢守護者展現出競爭姿態，秋瓷炫則警告秋泳愚不要靠近父親，還對他撒鹽，令人好奇背後的秘密。



李鐘奭新劇《瑞草洞》將在7月5日跟觀眾見面，由文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰聯袂主演，講述每天去瑞草洞法律街上班的受僱律師（受僱於律師事務所、領月薪的律師）的故事。 李鐘奭飾演擁有9年經驗的資深助理律師「安柱亨」，預告片裡無奈地奉勸新人「不要通過電視劇學習法庭辯論」，回到辦公室也唉聲歎氣「真不想做」，上班族的真實感十足。 文佳煐飾演充滿熱情的新人助理律師「姜熙智」，在交接工作時被告知「遇到困難案件就去咨詢柱亨」。



五位律師日常疲憊，最期待的時刻就是聚餐，平凡又溫馨的調調讓人很有好感。



이종석이 드덕이라그런가

진짜 기가막히게 고르는듯

<서초동> 진짜 잘뽑힌티가나 pic.twitter.com/9ka0cAO6fa — 시루 (@siroo65764) May 30, 2025

接著是少女時代潤娥和新銳演員李彩玟主演的《暴君的廚師》，講述現代法餐廚師穿越到500年前，為史上最惡劣暴君提供美食的故事，改編自人氣網路小說。



預告片裡，潤娥飾演的廚師「延智英」被押送到朝鮮國王「李憲」（李彩玟 飾）面前，對方憤怒抽刀，卻只是任命她為御膳房高級廚師。 原來李憲擁有絕對味覺、對食物極度挑剔，品嘗智英的料理後驚為天人。 智英若做不出讓李憲滿意的料理就會被處以極刑，為返回現代使出渾身解數，竟在朝鮮時代端出一份煎牛排！



윤아x이채민 <폭군의 셰프> 미리보기



타임슬립 한 프렌치 셰프 연지영(윤아)이 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕 이헌(이채민)을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스 pic.twitter.com/hLPT5dK4dh — 루키 (@o3o_rookie) May 30, 2025

最後是李俊昊和金敏荷主演的《台風商社》，以1997年亞洲金融風暴為時代背景，講述富二代「姜颱風」在父親去世後接下瀕臨破產的商社，為守護家人和職員而努力拼搏，從不諳世事的「柳橙族」成長為青年社長的故事，為觀眾帶去療愈與希望。



除此之外tvN還有多部作品正在籌備當中，包括廉晶雅和朴解浚主演的《初次，為了愛》，韓石圭、裴賢聖、李蕊主演的《申社長計劃》，李政宰 和林知衍（林智妍）主演的《討厭的愛情》，安普賢、李主儐主演的《Spring Fever》，鄭敬淏、蘇珠妍等主演的《Pro Bono》，從陣容到主題無不引人期待。

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