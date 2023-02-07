李俊昊送咖啡车应援庭沼珉&姜河那！长达8年的《二十行不行》超强售后XD

庭沼珉晒出了李俊昊所送的咖啡车认证照。

庭沼珉通过IG Story发布了即时动态，她站在应援咖啡车前拍下认证照，车上挂著姜河那和庭沼珉的照片。 庭沼珉站在咖啡车前，摊开双手，有一种「快看，这是我好友送的」骄傲感。



庭沼珉和姜河那最近正在拍摄电影《30日》，影片讲述一对夫妇他们曾经像火一样热情相爱、如今像火一样激烈争吵，逐渐走到离婚边缘，是一部带给人共鸣的浪漫喜剧。 姜河那饰演毫无靠山的泥汤匙（穷人）律师郑烈，庭沼珉饰演性格过分洒脱、像生活在深山里的拓荒者一样的金汤匙（富人）电影PD。



李俊昊曾和庭沼珉在2015年时曾经合作过电影《二十行不行》（又译《二十》），这部作品中姜河那也有份出演，3人是老相识。而李俊昊和庭沼珉又於2018年二度合作，共同出演了电影《妓坊公子》（又译《朝鲜花美男》）。



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