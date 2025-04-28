李俊昊親自成立了一人企劃公司，正式展開獨立活動！現階段正努力組建新公司的營運人才～

男團2PM出身、歌手兼演員的李俊昊成立了一人企劃公司，將正式展開獨立活動。粗卡黑優~~~！！

最近，結束了與長達17年所屬公司JYP娛樂的專屬合約後，李俊昊為了演員及歌手等個人活動，親自設立了娛樂企劃公司。不過，關於日本方面的活動，仍將由JYP繼續負責，雙方保持合作關係。（李俊昊正式告別JYP，官方溫暖喊話＆他溫暖的行動！）

根據韓媒體育東亞報導，27日某娛樂界相關人士透露，李俊昊正全力投入一人企劃公司的設立準備。雖然尚未決定具體的公司名稱，但目前正在與曾經共事過的工作人員等，組建公司營運所需的人才陣容。

值得一提的是，李俊昊的一人企劃公司將由引領娛樂產業潮流的專業人士實際負責營運。CJ ENM品牌戰略室行銷企劃負責人梁惠英將全力支援李俊昊。梁惠英負責人曾任職於CJ ENM公演事業部，並自企劃階段起參與了改變大眾文化界格局的「Visionary」項目。

李俊昊計劃最早於5月中旬完成所有準備工作，並專心投入演員活動。他將於2023年《歡迎來到王之國》之後，時隔兩年帶來兩部回歸作品，持續拓展其戲劇領域。



他目前正拍攝中的tvN《颱風商社》以及Netflix《Cashero》（現金英雄），將接連於下半年公開。在《颱風商社》中，他飾演為了守護父親留下的中小企業「颱風商社」而孤軍奮戰的青年社長姜颱風，向觀眾傳達慰藉與勇氣。而在另一部主演作《Cashero》中，他將化身為擁有超能力的普通公務員姜常雄，挑戰喜劇演技。



過去在史劇、浪漫喜劇等各種類型題材中展現出多樣魅力的他，這次也將透過全新作品帶來過去少見的一面。

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