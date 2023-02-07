SM娛樂內鬥有結果了？創始人李秀滿被奪權踢出公司，SM是否會迎來改革潮

知道SM娛樂公司的人，一定知道李秀滿，因為SM就取自他名字的首個字母，然而這位SM娛樂的創始人卻被踢出公司。

本月3日，SM娛樂的共同代表李成洙和卓英俊突然宣佈李秀滿將退出公司運營，並宣佈SM娛樂今後將結束李秀滿一人獨攬大權的製作體系，開啟以五個製作中心以及公司內部廠牌、外部廠牌各自獨立製作音樂的「SM3.0」多線製作體系。 新聞一出坊間就嗅出了SM娛樂內鬥已經放到了明面上，甚至內鬥已經有了結果。

6日，歌手兼演員金民鍾指責李、卓二人在發表「SM3.0」體系之前既沒與李秀滿商議，也沒和公司員工討論過，隨後更是單方面發表了李秀滿退出的重磅消息，很顯然金民鐘選擇站在了李秀滿這一邊。

李秀滿稱得上是K-POP界的教父，SM娛樂也是韓國三大巨頭經紀公司之首，有著完整的練習生訓練體系和運營模式，培養出的BoA、東方神起、少女時代、Super Junior、f（x）、SHINee、EXO、Red Velvet人氣席捲亞洲。 而隨著李秀滿年齡的增長，近幾年韓娛圈不斷傳出獨斷專行的李秀滿已經不適合SM娛樂未來的發展，不少人對他這次被奪權踢出公司並不感到驚訝。



在Blind（企業匿名社區，需企業工作證認證才能登錄）上，有SM娛樂的員工留言反對金鐘民，批評他沉醉於往日輝煌，看不到SM娛樂近些年市值和利潤的暴跌，還有員工留言李秀滿應該在所有人還在鼓掌時急流勇退。

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