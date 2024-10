韓國OST音源強盜 Paul Kim 閃電來台會粉絲，1012邀粉絲在西門紅樓一起「I Like it, Korea Milk」！

粉絲們,週末時間留起來!韓國音樂才子PAUL KIM配合韓國乳製品宣傳協會「I Like it Korea Milk」邀約,時隔一年再訪台旋風與粉絲互動!10月12日下午1點,Paul Kim將會 驚喜現身於西門紅樓前廣場「I Like it Korea Milk」活動現場,和粉絲分享自己最愛的韓國牛奶!本次活動更是免費入場,即有機會和Paul Kim擊掌互動,實現最近距離的接觸!

曾為《淚之女王》、《德魯納酒店》、《黑暗榮耀》等韓劇演唱,有著OST音源強盜的Paul Kim被韓網堪稱「只要發片就通殺音源榜」!自去年11月來台舉辦個人演唱會後,再次實現對粉絲的諾言時隔一年再訪台與粉絲見面,並將於10月12日(六)下午1點現身活動現場和粉絲互動!若不想錯過Paul Kim的互動機會,切記設好日曆到現場為Paul Kim應援!而配合韓國乳製品宣傳協會於全球各地積極推廣韓國乳製飲品,日前已於越南等地舉辦「I Like it Korea Milk」快閃活動,而台灣身為韓國重點宣傳據點,更宣布插旗台灣,於本週末2024年10月12日至10月13日連續兩天早上11點至下午7點,於西門紅樓前廣場舉辦限定快閃活動!屆時現場設有DAIRYZEN、IL DONG FOOD’IS、LOTTE WELLFOOD 、MAEIL、NAMYANG 、SEOUL MILK 、YONSEI UNIVERSITY DAIRY共七家人氣牛奶品牌攤位,結合遊戲和試飲體驗,除了讓你無需飛韓國就可免費一次品嚐韓國多款知名牛奶飲料,也可打卡玩遊戲贏取限量T-shirt、環保袋等好禮!



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞