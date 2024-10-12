韓國歌手Paul Kim來台為韓國乳品站台，與粉絲互動大驚：「這裡是首爾還是台北？」

10月12日下午在台北西門町由韓國乳製品宣傳協會舉辦的「I Like it Korea Milk」活動，請來韓國演唱多首膾炙人口OST的歌手Paul Kim來台，一登場就造成現場轟動，大家對於現場播放出他的多首暢銷歌曲也都相當熟悉。

Paul Kim昨晚剛抵台，距離上次來台開演唱會也已經一年時間，他也品嘗了台灣美食當作晚餐，他表示台灣美食還是依舊那麼好吃，也再度感受到台灣粉絲們的熱情。也有許多粉絲們等待已久，早早就來場地等候Paul Kim。



為了與大家更接近，也邀請幸運粉絲們來到舞台上與Paul Kim進行默契遊戲，其中更有一位男生，是韓國來台旅遊的遊客，讓Paul Kim相當驚喜。最後還由這位男粉贏得最終勝利，讓他大呼「在韓國都見不到Paul Kim本人，沒想到只是來台灣玩路過這裡，竟然見到他了！」連Paul Kim聽了都忍不住在台上哈哈大笑。



接下來更繼續考驗現場粉絲們對Paul Kim歌曲的熟悉程度，一播出前奏就請大家說出是哪一部電視劇的OST歌曲，第一位粉絲立即搶答《淚之女王》的OST「喜歡」，Paul Kim也請他來到台上，沒想到又是一位來自韓國的粉絲，讓Paul Kim不禁直呼「這裡到底是韓國還是台灣？」由於活動場地西門町原本就是韓國人旅台很喜歡住宿的地點，因此活動現場的確有不少韓國旅客一同參與。



雖然很可惜Paul Kim今日在活動現場無法大開金口演唱，不過對於粉絲服務還是非常到位，讓許多粉絲們也都近距離感受到他的溫暖有禮。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞