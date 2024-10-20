「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」NMIXX、aespa與樂童音樂家齊聚桃園接力開唱！

由韓流最強三大經紀公司JYP、SM與YG（依英文字母順序）合作，推出旗下最強的實力團體NMIXX、aespa與AKMU（樂童音樂家）所開唱的「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」，於10月19日晚間在桃園巨蛋與粉絲們見面。

首先登場的團體就是吃可愛長大的NMIXX，六人六色學生百褶短裙，搭配超有特色的腮紅妝感登場，號稱幾乎全團E人的NMIXX，也用中文向大家問候，並進行每一題都令人傷腦筋的「二選一」遊戲，其中這題「NSWER（官粉名）不傷心與NSWER不生病」更是讓她們傷透了腦筋，只好站中間線表達選擇。接下來海嫄更出題與大家互動Kpop舞步，在無音樂狀態下跳BTS 、(G)I-DLE 與Seventeen 等，團員也不甘示弱成功秒猜出正解，NMIXX更帶來中文歌<第一天（孫燕姿）>，不過令她們感動是合唱 時，看到NSWER的熱情應援，不禁讓海嫄喊著：「我快哭了！」。



第二組登場的是AKMU（樂童音樂家），這次哥哥李燦赫走酷炫風格，穿著全身黑色長褲、皮衣外套與帽子，戴上墨鏡，搭配黑色麥克風與一把碎花吉他，妹妹李秀賢則穿著黑色長洋裝，露出腳踝大紅色襪子，手握可愛的桃粉色麥克風，可愛的她還走近看粉絲應援板與手幅文字，同時呼喚哥哥一起！AKMU展現完美吞CD等級的合聲，哥哥表示很感動能用音樂在韓國以外的地方與大家交流，妹妹則覺得今天來到現場近距離與大家互動，更是很有真實感，也讓她想要更努力唱好每一小節。AKMU也對粉絲們的熱情相當不捨，哥哥也詢問大家：「可以再來嗎？可以馬上再來嗎？」，表達內心期待能很快再次與AKKADEMY相會。



最後登場的是大勢女團aespa，四人以黑色系服裝帥氣風格登場，寧寧開心說：「今天準備很多舞台，大家一定要玩到底！」，Karina表示有準備小驚喜，請表演結束後透過SNS確認。金髮帶棕綁著高馬尾的Winter說：「剛剛表演想維持帥氣，沒想到歌曲結束時因為靜電，讓我們長髮有點交纏，氣氛好像有點搞笑！」，梳起兩個金色小羊角髮型的Giselle，則說感覺這次跟大家更親近，讓粉絲甜炸！值得一提的是，演唱完 結尾時，在延伸舞台上成員位置稍錯誤，四人還對望笑了起來，不過aespa也自我解嘲說：「這才有aespa的獨特味道！」，讓粉絲直呼太可愛！



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