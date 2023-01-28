曾以洗腦電音舞曲〈BBoom BBoom〉爆紅，MOMOLAND全員不續約形同解散

2016年出道的女團MOMOLAND，昨（27）日驚傳不敵7年魔咒全員不續約，形同解散。

MOMOLAND是MLD娛樂（原Dublekick Company）2016年攜手電視台Mnet製作的選秀節目《尋找MOMOLAND》選出並製作出來的團體，經歷過幾次變動，最高曾有9位成員慧彬、妍雨、Jane、泰河、娜允、Daisy、珠伊、妸仁與Nancy，最後剩6位慧彬、Jane、娜允、珠伊、妸仁與Nancy，如今6位全員不續約。



MLD娛樂對外表示與6位成員經過長時間討論後，決定尊重彼此意見，合約期滿不續約，「感謝長時間身為所屬歌手陪伴我們的MOMOLAND，本公司亦真心支持成員們的未來，希望粉絲也能亦如繼網支持與鼓勵重新出發的6位成員。」

MOMOLAND 9人時期也可以說是巔峰，2018年以電音舞曲〈BBoom BBoom〉一炮而紅，接續同樣風格的〈BAAM〉也獲得佳績，搞怪的風格與洗腦歌曲令人難忘，儼然是她們的招牌。〈BBoom BBoom〉與〈BAAM〉YouTube MV累計至今分別高達5.9億、2.4億觀看次數。





2019年底人氣成員妍雨、泰河與Daisy相繼離開，再加上MLD娛樂被爆出當初《尋找MOMOLAND》造假、回購MOMOLAND專輯等負面醜聞，MOMOLAND聲勢開始下滑，但仍舊保持著一定的成績與人氣，去年才與南美歌手合唱NATTI NATASHA合作〈Yummy Yummy Love〉，試圖再擴大南美洲市場，遺憾自此便無回歸活動，長達一年未回歸，再聽見消息就是解散。



最後附上許多網友認為是「隱藏神曲」的〈Wonderful love〉，去年節目《玩什麼好呢？》企劃團體WSG Wannabe曾翻唱，不過並未如MSG Wannabe翻唱LABOUM〈超乎想像〉造成顯著逆襲。



▼WSG Wannabe翻唱版



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