防彈少年團J-HOPE自揭就寢流程！讓所有現代人都羡慕啊，2023年心願就是它了

防彈少年團成員J-HOPE的睡覺「流程」真心讓人羨慕。

都說現代人有兩大煩心事，一個是脫髮，另一個就是失眠。 每次看到有人頭髮茂密烏黑，看不到髮縫，或者誰能碰到枕頭秒睡，小編都忍不住內心狠狠羨慕一下。 前不久J-HOPE公開了就寢流程，看完之後廣大粉絲大呼「我也想這樣」！

影片中，J-HOPE被問「從躺下到睡著」需要多久時，他回答道：「不會太久」，畢竟自己是一有睏意就會放下手機，即刻就寢的人，「差不多3-5分鐘就會睡著。」 如此快的入睡時間也另粉絲們驚訝，紛紛留言稱：「原來躺著玩1小時手機並不是什麼規則啊」、「太羨慕秒睡的人了」。



入睡前，J-HOPE也有準備工作要做，就是準備好第二天要穿的衣服，接著去一趟衛生間，出來之後再喝一杯水，最後就安心地上床睡覺啦。上床之後還會快速確認一下第二天的工作。 更讓眾人震驚且羨慕的一點就是他起床居然完全不用鬧鐘。 這是什麼神仙體質啊？ 另廣大網友羨慕不已，紛紛詢問「到底是怎麼做到的！」



Q: 제이홉 취침 루틴은?

호비: 다음 날 어떤 옷을 입고 나갈지 미리 정함

아침에 일어나서 정하려면 너무 복잡

그리고 화장실을 꼭 한 번 가고

물 한 번 들이키고 침대에 누움

다음 날 나가는 시간을 체크하고 바로 잠.

알람 설정 따로 안 해놓음 pic.twitter.com/egaairZu1q — 유니 (@yooni_hobi) January 26, 2023

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