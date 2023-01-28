JR(金鍾炫)3月以全新形象襲港：首次以solo身份舉行粉絲見面會，門票1/31公開發售！

香港的「&U」你們準備好了嗎？

NU'EST出身的成員JR (金鍾炫) 於去年11月推出首張個人專輯《MERIDIEM》，首次以solo歌手身份出道，展現不一樣的個人魅力。日前正式宣佈《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》確定將於2023年3月1日(星期三)在香港旺角麥花臣場館舉行，門票在1月31日(星期二)於Cityline公開發售。



JR於 2012 年作爲 NU'EST 的隊長出道，除了擔任主Rapper和主舞，亦參與多首歌曲的作詞部分，包括《NU ESTABLISH STYLE TEMPO》、《Beautiful Ghost》、《I'm Bad》等等。及後在2017年以練習生的身份參加Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》，在節目展了穩定的歌唱實力及非凡的領導力。雖然最後未能入選限定組合的成員，仍在節目中獲得了超高人氣，並成為多個綜藝節目的固定班底成員。JR喜歡嘗試新事物，在2021 年通過 SBS 電視劇《成爲你的夜晚》首次正式挑戰演技。

JR(金鍾炫)於去年 5 月與EVERMORE Entertainment簽訂了專屬合約，並於去年11月發表出道後首張個人專輯《MERIDIEM》，JR更參與了歌曲的創作，包括主打歌《Lights》、《Blaze》以及《很高興見到你》，獨特的音樂風格在歌謠界中備受關注。JR分別在歌謠界及綜藝節目發展，出色的表現讓他一步步成為「全方位藝人」。



JR將於3月來到香港舉行首個粉絲見面會，屆時將會獻唱最新專輯《MERIDIEM》的作品，更會加入精彩表演，還準備了限定簽名小卡、擊掌、團體合照及簽名海報等多項粉絲福利，相信「&U」 (官方粉絲稱號) 急不及待與全新面貌的JR見面！



《2023 FANTASIA : HONG KONG VILLAGE》

日期 : 2023年3月1日(星期三)

時間 : 晚上8時正

地點 : 麥花臣場館 (MACPHERSON STADIUM)

票價 : 港幣 $1,580 / $1,180 / $680

Cityline公開售票：2023年1月31日(星期二) 早上10時起

網上購票: www.cityline.com

購票熱線: +852 2111 5333 (星期一至五10:00AM - 7:00PM，公眾假期休息)

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：EVERMORE ENTERTAINMENT

粉絲福利:

$1,580 門票：小卡(香港限定) (全體)、擊掌（150名)、簽名小卡(香港限定) 110張、 團體合照 (20人一組) 18張(名額360名) 、簽名海報100張

$1,180 門票：小卡(香港限定) (全體)、擊掌（100名）、簽名小卡(香港限定) 70張、團體合照 (20人一組) 7張(名額140名) 、簽名海報70張

$680門票：小卡(香港限定) (全體) 、擊掌（50名） 、簽名小卡(香港限定) 20張、簽名海報30張

(有關粉絲福利的參加方法，主辦單位SKN Live將在演出前1星期公佈參加詳情，敬請留意。)

* 此次活動之福利流程，皆配合政府防疫政策滾動式調整。

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。



Dear &U!

“2023 FANTASIA: HONG KONG VILLAGE” is about to be sold! Don't miss the chance by buying tickets on 31 Jan (10AM) through Cityline to watch him singing on stage!

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Online Ticketing: https://t.co/zFDvuzsp6h

-#FANTASIA_HONGKONG_VILLAGE #金鍾炫 #KimJonghyeon #김종현 pic.twitter.com/2M2tehZsoT — SKN LIVE (@sknlivehk) January 27, 2023

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