IU一直被李鍾碩喜歡著？網友挖出超多證據，李鍾碩十年來對IU滿滿的愛意藏不住！

IU一直被李鍾碩喜歡著？網友挖出超多證據，李鍾碩十年來對IU滿滿的愛意藏不住！

明星   2023年1月23日   星期一16:48   Lorrie  

（封面圖源：TVdaily）

這對甜翻人了！

今年最勁爆的新聞，就是IU和李鍾碩被D社爆出熱戀中！過去兩人不和傳聞甚囂塵上，從十年前一起主持《人氣歌謠》開始，總被認為磁場不合，才會此後未在同台過。直到先前IU出席李鍾碩弟弟的婚禮，還獻唱祝歌，才打破謠言，但其實兩人已經悄悄在一起。

從這對官宣交往後，網友開始挖出過往蛛絲馬跡，發現李鍾碩其實一直偷偷喜歡著IU！在主持《人氣歌謠》時，雖然兩人對服裝意見時常不合，女生想穿可愛的造型，男生雖然抗拒，但還是乖乖穿上XD來到主持最後一天，李鍾碩和IU告別特別依依不捨說「以後該如何見到IU呢？」

IU在2017年舉行演唱會時，李鍾碩特地到場支持，即便前一天人還在日本，也要趕去見心愛的女孩，還跑到後台去，兩人的互動超級可愛！時至今日才發現，這對情侶眼裡充滿著愛心！期待網友之後挖出更多細節啦～

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