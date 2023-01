IU一直被李鍾碩喜歡著？網友挖出超多證據，李鍾碩十年來對IU滿滿的愛意藏不住！

這對甜翻人了!

今年最勁爆的新聞,就是IU和李鍾碩被D社爆出熱戀中!過去兩人不和傳聞甚囂塵上,從十年前一起主持《人氣歌謠》開始,總被認為磁場不合,才會此後未在同台過。直到先前IU出席李鍾碩弟弟的婚禮,還獻唱祝歌,才打破謠言,但其實兩人已經悄悄在一起。



從這對官宣交往後,網友開始挖出過往蛛絲馬跡,發現李鍾碩其實一直偷偷喜歡著IU!在主持《人氣歌謠》時,雖然兩人對服裝意見時常不合,女生想穿可愛的造型,男生雖然抗拒,但還是乖乖穿上XD來到主持最後一天,李鍾碩和IU告別特別依依不捨說「以後該如何見到IU呢?」



some ppl are bringing up this clip from jongsuk's last day mcing when he cutely says "what should I do when I miss you iu?" and "can I come over to see iu on inkigayo?" knowing now he already had a crush on her back then the zoom they do on his face is so ahead of its time lmao pic.twitter.com/yUWOTB7ldb