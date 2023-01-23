IU一直被李鍾碩喜歡著？網友挖出超多證據，李鍾碩十年來對IU滿滿的愛意藏不住！ 起床後卻發現已經中午了？東海分享「早起」的好處：「新的一年想培養各種習慣」 迷人的磁性嗓音是「硬練」出來的！《黑暗榮耀》李到晛自曝：「以前聲音偏高又尖，做了很多發聲訓練」 LINE WEBTOON高人氣網漫《和我老公結婚吧》將改編成電視劇：女主角智商在線、不走傻白甜套路，看了超過癮！ 李泳知把《SMTM》冠軍獎金全數捐出：「如果我賺的錢能讓誰過上更好的生活，那該是多麼幸福的事」 《非常律師禹英禑》「專利案」又出真實事件？ 樂天家用保健儀被指抄襲新創企業：曾以投資為名詳詢技術細節 演戲10年孫娜恩演技依舊被韓網批！《代理公司》李寶英氣場太強，完全壓制住了女二

這對甜翻人了！

今年最勁爆的新聞，就是IU和李鍾碩被D社爆出熱戀中！過去兩人不和傳聞甚囂塵上，從十年前一起主持《人氣歌謠》開始，總被認為磁場不合，才會此後未在同台過。直到先前IU出席李鍾碩弟弟的婚禮，還獻唱祝歌，才打破謠言，但其實兩人已經悄悄在一起。



從這對官宣交往後，網友開始挖出過往蛛絲馬跡，發現李鍾碩其實一直偷偷喜歡著IU！在主持《人氣歌謠》時，雖然兩人對服裝意見時常不合，女生想穿可愛的造型，男生雖然抗拒，但還是乖乖穿上XD來到主持最後一天，李鍾碩和IU告別特別依依不捨說「以後該如何見到IU呢？」



some ppl are bringing up this clip from jongsuk's last day mcing when he cutely says "what should I do when I miss you iu?" and "can I come over to see iu on inkigayo?" knowing now he already had a crush on her back then the zoom they do on his face is so ahead of its time lmao pic.twitter.com/yUWOTB7ldb — (@y0seobs) December 31, 2022

IU在2017年舉行演唱會時，李鍾碩特地到場支持，即便前一天人還在日本，也要趕去見心愛的女孩，還跑到後台去，兩人的互動超級可愛！時至今日才發現，這對情侶眼裡充滿著愛心！期待網友之後挖出更多細節啦～



jongsuk coming to see iu before her palette concert in 2017 is so cute pic.twitter.com/laBiLo1T4d — anam (@jieunaras) December 31, 2022

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞