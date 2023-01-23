贈票：2023年開春懸疑動作最強檔——電影《幻影》台灣場首三日交換券

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KSD現在送出電影《幻影》台灣場首三日交換券給大家，如想看到超華麗卡司陣容影帝薛景求、李荷妮、朴素談、朴海秀、徐現宇聯手打造韓國年度鉅作...就快來參加啦！

詳情請參考以下：

送出： 《幻影》台灣票券首三日券（2/3-2/5）２０張 (送出給10位，每位可得2張)

活動日期：即日起至1月29日

公佈日期：1月30日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 追蹤 「KSD 韓星網 Instagram」 如下圖，按紅圈的追蹤



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／將以電子郵件方式寄給得獎者，再請到得獎者現場換取門票觀賞

故事大綱：

新任朝鮮總督抵達京城的第一天，就遭到地下反叛組織的暗殺攻擊，護衛隊長懷疑是代號"幻影"的間諜滲透總督府所致，因而設下陷阱，揪出5位嫌疑最高的人，將他們困在偏僻的飯店裡。五個嫌疑人必須證明自己的清白，或舉報他人才能逃出生天。他們互相猜疑和警戒，甚至不擇手段展開殊死搏鬥。到底誰才是內鬼，誰能活著逃出去？



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：甲上娛樂

圖片：甲上娛樂提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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