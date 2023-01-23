IU一直被李钟硕喜欢著？网友挖出超多证据，李钟硕十年来对IU满满的爱意藏不住！

IU一直被李钟硕喜欢著？网友挖出超多证据，李钟硕十年来对IU满满的爱意藏不住！

明星   2023年1月23日   星期一16:48   Lorrie  

（封面图源：TVdaily）

这对甜翻人了！

今年最劲爆的新闻，就是IU和李钟硕被D社爆出热恋中！过去两人不和传闻甚嚣尘上，从十年前一起主持《人气歌谣》开始，总被认为磁场不合，才会此后未在同台过。直到先前IU出席李钟硕弟弟的婚礼，还献唱祝歌，才打破谣言，但其实两人已经悄悄在一起。

从这对官宣交往后，网友开始挖出过往蛛丝马迹，发现李钟硕其实一直偷偷喜欢著IU！在主持《人气歌谣》时，虽然两人对服装意见时常不合，女生想穿可爱的造型，男生虽然抗拒，但还是乖乖穿上XD来到主持最后一天，李钟硕和IU告别特别依依不舍说「以后该如何见到IU呢？」

IU在2017年举行演唱会时，李钟硕特地到场支持，即便前一天人还在日本，也要赶去见心爱的女孩，还跑到后台去，两人的互动超级可爱！时至今日才发现，这对情侣眼里充满著爱心！期待网友之后挖出更多细节啦～

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