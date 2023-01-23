IU一直被李钟硕喜欢著？网友挖出超多证据，李钟硕十年来对IU满满的爱意藏不住！

这对甜翻人了！
今年最劲爆的新闻，就是IU和李钟硕被D社爆出热恋中！过去两人不和传闻甚嚣尘上，从十年前一起主持《人气歌谣》开始，总被认为磁场不合，才会此后未在同台过。直到先前IU出席李钟硕弟弟的婚礼，还献唱祝歌，才打破谣言，但其实两人已经悄悄在一起。
从这对官宣交往后，网友开始挖出过往蛛丝马迹，发现李钟硕其实一直偷偷喜欢著IU！在主持《人气歌谣》时，虽然两人对服装意见时常不合，女生想穿可爱的造型，男生虽然抗拒，但还是乖乖穿上XD来到主持最后一天，李钟硕和IU告别特别依依不舍说「以后该如何见到IU呢？」
some ppl are bringing up this clip from jongsuk's last day mcing when he cutely says "what should I do when I miss you iu?" and "can I come over to see iu on inkigayo?" knowing now he already had a crush on her back then the zoom they do on his face is so ahead of its time lmao pic.twitter.com/yUWOTB7ldb— (@y0seobs) December 31, 2022
IU在2017年举行演唱会时，李钟硕特地到场支持，即便前一天人还在日本，也要赶去见心爱的女孩，还跑到后台去，两人的互动超级可爱！时至今日才发现，这对情侣眼里充满著爱心！期待网友之后挖出更多细节啦～
jongsuk coming to see iu before her palette concert in 2017 is so cute pic.twitter.com/laBiLo1T4d— anam (@jieunaras) December 31, 2022
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