閔熙珍因爭議言論遭炎上？「我對現在的kpop很反感」被認為在diss舊公司SM！網友：太自大？
明星 2023年1月23日 星期一17:54 Lorrie
（封面圖源：Youtube@ tvN D ENT截圖）
不過閔熙珍的才華依舊備受認可！
近年開始盛行千禧年懷舊風，而韓國新女團New Jeans更成為新流行指標！Y2K概念讓大眾耳目一新，為KPOP市場注入新風格，也成為時尚寵兒，團員年紀輕輕就已經接下精品代言，甚至出道不久就已領到年末結算！
New Jeans的大成功，讓大家對於幕後推手閔熙珍代表感到好奇。過去在SM旗下擔任創意總監，為許多偶像打造概念皆大獲成功，包括少女時代、SHINee、EXO等等都出自她手，而後跳槽至HYBE子廠牌擔任理事，一推出New Jeans就大獲成功。
然而最近閔熙珍卻捲入炎上言論。在先前接受訪問時，談到現在的kpop產業，表示：「現在的kpop唱法千篇一律，中間穿插著尷尬的rap和高音讓我覺得很不認同」、「雖然有人喜歡這樣也有市場，但不是我的風格，所以製作由我全部負責」。
（圖源：Youtube＠ tvN D ENT截圖）
這段訪問言論讓網友認為「不會太傲慢嗎？」、「完全是在狙擊SM」，認為New Jeans也在kpop產業，為什麼非要貶低其他偶像呢？相關言論持許引發熱烈討論，不知道你怎麼認為？
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