LE SSERAFIM積極守護妹妹身心靈！大尺度表演忙遮NEW JEANS眼睛、忙內恩採開IG狂宣傳

歐逆們正在努力守護妹妹！

出道不到一年的女團LE SSERAFIM，以Girl power打造屬於自己的魅力。去年二次回歸的歌曲《ANTIFRAGILE》，主打強勢優雅感的風格，每次舞台都超精彩！而私下LE SSERAFIM也是超有保護力的姐姐們。



在這次《金唱片獎》典禮上，LE SSERAFIM坐在NEW JEANS旁邊，在Jay Park表演《Marry Me》時，因為舞台尺度較大，結果成員櫻花連忙遮住NEW JEANS妹妹們的眼睛！可愛互動在網上曝光，大家都笑說：歐膩很擔心呀XD



Sakura covering Eunchae and NewJeans Hanni's eyes during MOMMAE pic.twitter.com/IPpF1Kn497 — joe (@elsserafim) January 7, 2023

而最近忙內成員恩採終於開通個人IG，除了粉絲們超開心之外，團內的姊姊們反應也超搞笑！所有成員都在動態分享，並大讚自家忙內！紛紛說「請看看我們可愛的恩採！」、「是不是很可愛～」忙著幫妹妹宣傳，讓網友直說「這團太可愛！」



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