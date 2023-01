LE SSERAFIM積極守護妹妹身心靈！大尺度表演忙遮NEW JEANS眼睛、忙內恩採開IG狂宣傳

歐逆們正在努力守護妹妹!

出道不到一年的女團LE SSERAFIM,以Girl power打造屬於自己的魅力。去年二次回歸的歌曲《ANTIFRAGILE》,主打強勢優雅感的風格,每次舞台都超精彩!而私下LE SSERAFIM也是超有保護力的姐姐們。



在這次《金唱片獎》典禮上,LE SSERAFIM坐在NEW JEANS旁邊,在Jay Park表演《Marry Me》時,因為舞台尺度較大,結果成員櫻花連忙遮住NEW JEANS妹妹們的眼睛!可愛互動在網上曝光,大家都笑說:歐膩很擔心呀XD



Sakura covering Eunchae and NewJeans Hanni's eyes during MOMMAE pic.twitter.com/IPpF1Kn497

而最近忙內成員恩採終於開通個人IG,除了粉絲們超開心之外,團內的姊姊們反應也超搞笑!所有成員都在動態分享,並大讚自家忙內!紛紛說「請看看我們可愛的恩採!」、「是不是很可愛~」忙著幫妹妹宣傳,讓網友直說「這團太可愛!」



Our baby got her IG !!!!@IM_LESSERAFIM @le_sserafim pic.twitter.com/WIsjukiOvW