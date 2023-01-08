LE SSERAFIM积极守护妹妹身心灵！大尺度表演忙遮NEW JEANS眼睛、忙内恩采开IG狂宣传

欧逆们正在努力守护妹妹！

出道不到一年的女团LE SSERAFIM，以Girl power打造属於自己的魅力。去年二次回归的歌曲《ANTIFRAGILE》，主打强势优雅感的风格，每次舞台都超精彩！而私下LE SSERAFIM也是超有保护力的姐姐们。



在这次《金唱片奖》典礼上，LE SSERAFIM坐在NEW JEANS旁边，在Jay Park表演《Marry Me》时，因为舞台尺度较大，结果成员樱花连忙遮住NEW JEANS妹妹们的眼睛！可爱互动在网上曝光，大家都笑说：欧腻很担心呀XD



Sakura covering Eunchae and NewJeans Hanni's eyes during MOMMAE pic.twitter.com/IPpF1Kn497 — joe (@elsserafim) January 7, 2023

而最近忙内成员恩采终於开通个人IG，除了粉丝们超开心之外，团内的姊姊们反应也超搞笑！所有成员都在动态分享，并大赞自家忙内！纷纷说「请看看我们可爱的恩采！」、「是不是很可爱～」忙著帮妹妹宣传，让网友直说「这团太可爱！」



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