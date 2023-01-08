[分集劇情]《愛情的理解》「難理解的不是愛情，而是自己」柳演錫、文佳煐分別開啟戀情酸甜苦辣（EP5－6）

[有雷]《愛情的理解》除了如題所說的愛情以外，還圍繞著職場倫理。文佳煐因學歷不高而工作上時常遭到無理對待，努力求表現卻遭同仁眼紅，鼓起勇氣向上檢舉分行長會有什麼結果？富家女琴世祿也有屬於自己的煩惱，勇敢告白柳演錫也得到了交往機會！

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《愛情的理解》河常秀（柳演錫飾）雖利用前往研習的時間向安秀榮（文佳煐飾）說開了自己當日約會遲到的始末，看來兩人的關係正有機會更進一步之際，安秀榮卻被分行長安排晚間陪應酬，席間她表現不佳觸怒貴賓，事後也向分行長表達自己不擅長這樣的場合，分行長憤而命令她獨自整理資料庫，任何人不得協助，同仁們只敢怒不敢言。



雖然河常秀想盡辦法照顧安秀榮的心情，不過年輕駐警鐘賢（鄭家藍飾）卻在最佳時機送上了關心，甚至直球告白，讓秀榮相當感動而答應交往。兩人也在生活中相互鼓勵，交往的消息傳到了常秀耳中，他也意識到自己該就此打住。秀榮也向常秀提到，即使當日約會沒有遲到，她仍覺得自己與常秀的背景相差太遠，無法走在一起。



河常秀與學妹朴美京（琴世祿飾）一同參加老友婚禮，沒想到出身富裕家庭的美京卻遭到昔日同學冷言冷語，批評她家裡已經很富有卻還占據了獎學金名額，使得清寒學生還得辛苦打工。美京心中很受傷，常秀自然也體貼地安慰她。美京在常秀面前也總是開朗地笑著，也在相約慢跑運動時，美京自然地告白，常秀表示自己雖然還不能百分百愛著美京，但美京卻表示不介意。



安秀榮在公司內部舉發了分行長的不當對待，加上同仁們的同聲附和，逼得分行長只得當面公開道歉，但真正致命一擊是因常秀提出了分行長在費用報銷上的不當行為，他卻沒有告知秀榮。鐘賢參加了考試後，收到一封簡訊後便失聯，也向公司告假。秀榮相當擔心他，終於鐘賢出現了，卻是表情凝重，並且突如其來丟出了分手的要求……



常秀在貴賓拜訪行程中，發現了他陪打高爾夫的貴賓原來就是朴美京的父親，而美京的母親也與開設按摩中心的常秀媽媽成了好友，兩人的交往是否也會因為出身背景懸殊而受到阻礙呢？



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