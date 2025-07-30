「家暴的爸、被趕走的媽、破碎的我？」NewJeans開庭比喻衝擊網友！網嘆：共鳴還是情緒勒索？

人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約紛爭持續升溫，近日在法庭上NewJeans方所使用的極端比喻，掀起了輿論熱議。

據韓國媒體報導，首爾中央地方法院於本月24日進行的第三次辯論中，NewJeans的法律代理人語出驚人，稱：「就像妻子光看到丈夫的臉就想吐，法院怎能說『那就繼續過吧』？ 又像是原本照顧孩子的媽媽被趕走，現在叫孩子回到曾施暴的爸爸那裡，還說會幫你找個更好的新媽媽，這能接受嗎？」

NewJeans五位成員也向法院遞交了陳情書，聲明表示若回歸ADOR，就如同「要求學校霸凌受害者重返有加害者的學校」，他們直言對ADORE已無信任可言，且在經歷該公司管理期間，出現了憂鬱與惡夢等心理困擾。



雖然成員們表示「如果是以前的ADOR，我們會選擇回去」，但也強調「現在的ADORE已完全被HYBE掌控」，因此拒絕與原公司重新合作。對此，ADOR方面則堅稱「合約解除的理由不成立」，並強調專屬合約仍具有法律效力，僅憑代表閔熙珍遭解職一事，並不足以構成合約無效。

NewJeans方在法庭上使用的比喻語句，在網路上也引發了激烈的反應。 部份網友表示「可以理解成員的絕望與情緒」、「他們只是用比喻強調痛苦」，但也有不少人批評「將商業糾紛比喻成家庭暴力過於誇張」、「情感綁架不會加分」、「「與其說是受害者不願回到加害者身邊，更像是：爸爸以前對家庭有點冷淡，結果繼母帶來的女兒們現在要帶著爸爸的財產落跑，這比喻才更貼切吧」。



此外，法院已排定於8月14日進行調解程序，並要求雙方準備實質性的調解方案，嘗試在訴訟之外尋求解方。

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