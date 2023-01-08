BTS柾國遭謠傳濟州島女友約會、烤肉店吃飯，店主：他和很多人一起來，韓網譴責造謠者

差點被誤會了呀．．．

在迎來新年之際，韓國娛樂圈也爆出多對情侶，像最讓大家吃驚的浪漫冤家IU跟李鍾碩、及Super Junior的神童也自爆和圈外女友穩定交往中！而先前在網上流傳柾國的約會傳聞，不過後來證實是一場誤會。



BTS成員柾國在登上世界足球賽開幕表演後，成為人氣更加火熱的全球偶像，在韓國也受到前所未有的歡迎。而之前柾國被發現現身濟州島的一家烤肉餐廳，旁邊坐著一位長髮女生，「帶女友遊濟州島」的消息也隨之傳開，相關言論在論壇迅速發酵。



Jungkook seen with rumored girlfriend at a restaurant in jeju pic.twitter.com/LOFiJ8PK59 — S (@kookuuii) January 4, 2023

不過其實這都是一場誤會，有人詢問該店主，店主表示：柾國身邊另外有三位男性、一位女性，並非謠傳的帶女友約會。身旁的女生只是女性工作人員，而謠言被證實是誤傳後，讓網友對散播謠言者感到十分不滿，表示「不理解造謠者為何這麼做？」



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