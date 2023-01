BTS柾國遭謠傳濟州島女友約會、烤肉店吃飯，店主：他和很多人一起來，韓網譴責造謠者

差點被誤會了呀...

在迎來新年之際,韓國娛樂圈也爆出多對情侶,像最讓大家吃驚的浪漫冤家IU跟李鍾碩、及Super Junior的神童也自爆和圈外女友穩定交往中!而先前在網上流傳柾國的約會傳聞,不過後來證實是一場誤會。



"See you at the Opening!" - Jung Kook



Today, 5.30pm local time. #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3oulTUthBV