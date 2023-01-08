[分集劇情]《還魂：光與影》張煜捨身奮戰對抗陳武，不料竟是「站錯邊」！復妍送給陳武「特別禮物」（EP9）

tvN奇幻劇《還魂：光與影》接續第一季講述大湖國術士們的愛情與成長故事。 第9集裡，本以為一切已經結束，沒想到真正的戰鬥還在後頭......

*以下內容包含《還魂：光與影》第9集關鍵內容！



相認

張煜看到復妍眼中的藍色從而得知她是還魂人，想起她的記憶和言語舉動都與無德相同，猜到兩人其實是同一人。 張煜和復妍一度考慮留在鬼島不再分開，但張煜必須回去阻止陳武的陰謀，而且絕不能與她相認，否則必須親手斬除還魂人復妍。

復妍在萬長會上拿出傍牌、證明恢復神力，同時指出張煜放過了一個還魂人，叫他去完成任務。 張煜明白復妍說的就是她自己，在斷響谷的大樹下，兩人終於相認。



聯手擊潰陳武勢力

張煜表面上與世子鬧翻，其實暗中聯手對付陳武。 陳武希望通過還魂術和冰石讓擁有力量之人永遠延續力量，世子則認為保護弱者才是真正的強大。 張煜一口氣殺死陳武密團裡所有還魂人，將陳武送去鬼島。 在此等待的復妍將另一顆只剩空殼的冰石放入陳武體內，打算讓陳武被冰石慢慢吸乾氣力而死。

然而這次行動並沒有獲得王的認可，王認為松林獨佔冰石之力且除掉了唯一能夠抗衡的陳武，心懷不滿。



陳武換魂回歸

王妃不願餘生受困於崔氏巫女體內，和潤娛一起前往鬼島詢問陳武追魂香何在。 陳武無異於見到救星，立即從王妃身體中拿出當年還魂時用的追魂香、把自己的靈魂換到潤娛體內，獨自離開了鬼島。 潤娛面孔的陳武回到王的面前表明身份，萬長會的眾人突然走了出來，原來這些人全都是陳武和還魂術的擁躉！



下集預告裡，落壽表示臨終前只能給張煜一個回答，隨後昏倒在他懷中。 陳武要求去辰耀院取出火鳥，王目睹還魂人吸取水氣後也希望得到冰石。 朴進擔心天下再次大亂，張煜則表示這件事終將發生。 盲女陳復妍終於以成年模樣出現，下集大結局終於要對一切做出了結！第10集將在今晚Netflix上線！



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