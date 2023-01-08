在《MBC演藝大賞》聽到得獎的表情一臉懵！Key還原當時情況，全炫茂：「我以為他唸的是狗」

6日播出的《我獨自生活》中，公開成員們在《2022 MBC演藝大賞》的片段。

到了「Variety部門男子優秀獎」頒獎人唸到是 Key 得獎，全炫茂：「我以為他唸的是狗（개）。」Key表示：「我真的沒辦法哇嗚～《我獨自生活》的『威（웨엑）』 真的聽成了那樣，所以我...」原來是因為沒有聽清楚，所以才一臉懵啊 XD

아 ㅅㅂ 침착맨이 너무 크게 말해서 나혼자산다의 키를 나혼자산다의 웨엑 인줄 알았대ㅠㅠ pic.twitter.com/KHQ3nRidVP — 쌀떡 (@me_and_91) January 6, 2023

當天的典禮中，IVE 也作為表演嘉賓，她們還特地在〈After LIKE〉改了歌詞，當 Leeseo 唱到「對 CoKun 著迷才是最重要的」時， Code Kunst 完全沒聽出來，鏡頭還捕捉到他毫無表情的反應（笑）。



成員們都非常羨慕他的名字被寫到歌詞裡，Code Kunst 表示把這段影片載下來，還懊悔表示：「耳朵這麼大也沒用，好想倒轉時間回到那時候。」全炫茂：「大耳朵到底聽了什麼？」朴娜勑也補：「完全對不起自己的耳朵。」而李柱昇一直保持著微笑，這又讓全炫茂「吐槽」：「跟我們在一起不是這種表情啊～還以為歌詞是唱到你的名字。」看到後面全炫茂得大賞的片段，《我獨》真的就是一個家庭啊～



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